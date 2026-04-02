Pedirán prisión preventiva para el coronel Madé, acusado de agredir a una joven en Los Mina

Momento de la agresión del coronel Fausto Madé Ramírez, de la Policía Nacional, a una mujer en el sector Los Minas. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público informó este jueves que someterá a la justicia y solicitará la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, para el coronel policial Fausto Madé Ramírez, quien es imputado de agredir físicamente a una joven en el sector Los Minas.

El oficial fue arrestado en horas de la mañana de este jueves con una orden judicial que solicitó la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de Santo Domingo Este, tras la obtención de evidencias de los hechos, que han sido calificados provisionalmente de violación a los artículos 309 y 309-1, del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género de Intrafamiliar, indica una nota de prensa de la Procuraduría General.

Madé fue arrestado frente a su casa

La Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), de la Policía Nacional, ejecutó el arresto frente a la vivienda del coronel, después de que se entregara a las autoridades en presencia de su abogado.

Cronología y descripción de los hechos denunciados

Conforme a la nota, los hechos fueron denunciados por ante la Fiscalía de Santo Domingo Este, estableciéndose que ocurrieron en horas de la madrugada del pasado 30 de marzo, en el sector Los Minas, mientras la víctima, de 19 años, se encontraba dentro de un vehículo junto a una hermana menor de edad y otra persona propietaria del automóvil.

Según la denuncia, la patrulla policial, dirigida por el coronel Madé Ramírez, "se acercó insistentemente a dicho vehículo", por lo que el propietario del mismo le dijo que se retirarían del lugar en breve. No obstante, indica, que la patrulla no permitió que los ocupantes del vehículo se marcharan y que uno de los agentes causó daño al automóvil, rayándolo, aparentemente, con un casco de botella.

Ante la situación, la joven y sus acompañantes salieron del automóvil con la finalidad de documentar lo sucedido, logrando grabar la placa del vehículo de la patrulla.

La información de Ministerio Público indica que, en ese momento, "el conductor de la patrulla realizó maniobras bruscas en el vehículo en que realizaban su servicio, procediendo el coronel a desmontarse y, tras percatarse de que estaba siendo grabado, reaccionó de manera violenta y procedió a agredir física y verbalmente a la joven, tomándola por el pelo de forma brusca y lanzándola al suelo, causándole lesiones en las rodillas y secuelas en la cabeza, acciones que quedaron captadas en un video difundido por las redes sociales".

Ante el tribunal

El órgano persecutor informó que en las próximas horas el imputado será presentado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este para el conocimiento de la medida de coerción.

El imputado será llevado a la cárcel de San Luis hasta que se conozca la solicitud de medida de coerción.