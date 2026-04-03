Reprograman audiencia contra coronel Madé, acusado de agredir a joven en Los Mina

Momento de la agresión del coronel Fausto Madé Ramírez, de la Policía Nacional, a una mujer en el sector Los Minas. ( CAPTURA DE PANTALLA )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este reprogramó para el martes 7 de abril de 2026, a las 9:00 de la mañana, la audiencia correspondiente al proceso seguido contra el coronel Fausto Madé Ramírez, acusado de agredir a una joven en la vía pública en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este.

El hecho, que involucró al oficial de la Policía Nacional, quedó registrado en un video que circuló ampliamente en redes sociales.

La joven afectada, Charlizze Altagracia Hernández Monegro, presentó el pasado miércoles una querella contra el coronel por presunto abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza sin que existiera peligro real.

Reprogramación de la audiencia

Según una nota de prensa del tribunal, la reprogramación de la audiencia fue dispuesta de oficio con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso y asegurar el derecho de las partes a ser escuchadas dentro de un plazo razonable, conforme al artículo 69 de la Constitución, relativo al debido proceso.

La vista fue fijada para celebrarse en el salón número 10, en el segundo nivel de la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, donde deberán comparecer las partes involucradas.

Asimismo, el tribunal ordenó a la secretaría notificar formalmente a los intervinientes y a la víctima para la nueva fecha.

Además de la querella contra el oficial, Hernández Monegro también accionó legalmente contra la Policía Nacional por tratarse de un agente en funciones al momento del hecho.

Suspensión del coronel

Tras la difusión del video, la institución del orden informó la suspensión del coronel mientras se desarrolla la investigación. El oficial había sido sancionado anteriormente en 2018 por conducta violenta, cuando se desempeñaba como teniente y subcomandante en el sector Los Frailes.