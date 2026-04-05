Condenan un hombre a 20 años de prisión por abusar de tres menores en Pedro Brand

Un hombre deberá cumplir 20 años de prisión tras ser hallado culpable de abuso sexual contra tres menores. ( FUENTE EXTERNA )

Durante el 2024, el miedo marcó la vida de tres menores de edad en el municipio de Pedro Brand, donde según el Ministerio Público eran sometidas a abusos sexuales dentro de un entorno que debía ser seguro para ellas, hasta que el caso salió a la luz y dio paso a un proceso judicial.

Esmailin Pérez Pereira, señalado como el responsable de esos hechos, fue llevado ante la justicia y condenado a 20 años de prisión por los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, tras comprobarse su culpabilidad.

Durante el proceso judicial, se estableció que las víctimas, de entre 11 y 12 años, eran expuestas a ver contenido sexuales, obligadas a realizar prácticas sexuales y posteriormente eran violadas.

La investigación fue dirigida por la fiscal Brenda Reyes, quien evidenció la magnitud de los hechos.

Pruebas presentadas

En el juicio, según señala el Ministerio Público, se presentó un conjunto de pruebas determinantes, entre ellas tres certificados médico-forenses que confirmaron las agresiones sexuales contra las menores.

El tribunal, presidido por el juez Julio de los Santos Morla e integrado por las magistradas Leonarda Quezada y Clara Yoselin Rivera Franco, valoró las pruebas y concluyó que el acusado violó varias disposiciones del Código Penal Dominicano y de la Ley 136-03 que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.