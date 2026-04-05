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Adán Cáceres
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El largo camino de los procesos de corrupción

El que involucra a militares y policías empieza la etapa final del juicio

  • Marisol Aquino - Twitter
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El largo camino de los procesos de corrupción
El mayor general Adán Cáceres conversa con su abogado. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

De los procesos judiciales por corrupción sometidos en los últimos cinco años, uno de los más relevantes —que involucra a oficiales de alto rango militares  y policías — entra esta semana en la etapa final del juicio de fondo, que debe concluir con una sentencia absolutoria o condenatoria.

Independientemente del fallo, el caso, cuyo principal acusado es el exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres, apenas  inicia una nueva etapa procesal: la de los recursos de impugnación contra la decisión judicial.

  • La próxima audiencia está programada para mañana, martes. Un ejemplo de qué tanto pueden extenderse el juicio de fondo, por las impugnaciones a la sentencia, es el proceso por el soborno de US$3.5 millones para la compra de aviones Súper Tucanos y cuya sentencia de absolución se emitió en mayo del 2022 y casi cuatro años después  no hay un fallo firme. 

En agosto, el exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña, junto a los demás imputados, cumplirá diez años enfrentando la acusación. Actualmente, se espera que el Cuarto Tribunal Colegiado fije la fecha para un nuevo juicio tras anularse el primero y luego de que la Suprema Corte rechazara la extinción del proceso.

Los hermanos Medina Sánchez 

En el proceso que involucra a los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, a ocho meses de haberse emitido la sentencia —que condenó a siete años de prisión al primero y absolvió a la segunda— aún no se ha apoderado la sala de la Corte de Apelación que deberá conocer los recursos presentados por el Ministerio Público y los acusados. 

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Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.