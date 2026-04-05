El largo camino de los procesos de corrupción

De los procesos judiciales por corrupción sometidos en los últimos cinco años, uno de los más relevantes —que involucra a oficiales de alto rango militares y policías — entra esta semana en la etapa final del juicio de fondo, que debe concluir con una sentencia absolutoria o condenatoria.

Independientemente del fallo, el caso, cuyo principal acusado es el exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres, apenas inicia una nueva etapa procesal: la de los recursos de impugnación contra la decisión judicial.

La próxima audiencia está programada para mañana, martes. Un ejemplo de qué tanto pueden extenderse el juicio de fondo, por las impugnaciones a la sentencia, es el proceso por el soborno de US$3.5 millones para la compra de aviones Súper Tucanos y cuya sentencia de absolución se emitió en mayo del 2022 y casi cuatro años después no hay un fallo firme.

En agosto, el exministro de Defensa, Pedro Rafael Peña, junto a los demás imputados, cumplirá diez años enfrentando la acusación. Actualmente, se espera que el Cuarto Tribunal Colegiado fije la fecha para un nuevo juicio tras anularse el primero y luego de que la Suprema Corte rechazara la extinción del proceso.

Los hermanos Medina Sánchez

En el proceso que involucra a los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez, a ocho meses de haberse emitido la sentencia —que condenó a siete años de prisión al primero y absolvió a la segunda— aún no se ha apoderado la sala de la Corte de Apelación que deberá conocer los recursos presentados por el Ministerio Público y los acusados.