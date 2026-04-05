Matan a un mayor de la Policía en el sector Villa Juana

El mayor de la Policía Silo Miguel Popoters Polanco, de 46 años, quien fue ultimado la madrugada de este domingo durante un asalto. ( FUENTE EXTERNA )

Un mayor de la Policía Nacional fue ultimado a tiros la madrugada de este domingo por varios hombres que se transportaban en motocicletas en el sector Villa Juana, en el Distrito Nacional, crimen que por el momento se atribuye a un intento de atraco.

El oficial al que le segaron la vida fue identificado como Silo Miguel Popoters Polanco, de 46 años.

Según el informe preliminar de la Policía, el hecho se registró alrededor de las 12:30 de la madrugada en la avenida San Martín, cuando el oficial se desplazaba a bordo de una motocicleta y fue interceptado por desconocidos a bordo de varias motocicletas.

Las investigaciones indican que, al resistirse a ser despojado de sus pertenencias, dos de los atacantes le realizaron varios disparos sin mediar palabras, ocasionándole las heridas mortales, tras lo cual emprendieron la huida.

En la escena, técnicos de la Policía Científica recolectaron al menos 12 casquillos calibre 9 milímetros, como parte del proceso investigativo.

Recuperan arma

Las autoridades informaron que todas las pertenencias del occiso, incluyendo su arma de reglamento, documentos personales y otros objetos de valor, fueron recuperadas y se encuentran bajo custodia.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.

La Policía Nacional informó que mantiene activa la identificación y localización de los responsables, al tiempo que profundiza las investigaciones para esclarecer completamente este hecho.