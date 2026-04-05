Policía víctima de tiroteo cambió de versión y esta fue la coerción que se le impuso por mentir

Por el perjurio del oficial policial al acusado de atentar contra una patrulla policial se le absolvió del proceso judicial ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Al analizar distintas evidencias aportadas por el Ministerio Público, una jueza impuso dos meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un oficial policial procesado por perjurio en La Romana.

El segundo teniente Franklin Rodríguez Rondón fue enviado a prisión luego de que el órgano persecutor estableciera ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana que mintió ante un tribunal de esta jurisdicción, donde se encontraba en calidad de víctima y testigo de un proceso judicial.

El Ministerio Público, representado por el fiscal John Mota Javier, sustentó la solicitud de medida coerción con diferentes evidencias presentadas ante la jueza Margarita Cristo Cristo, quien dictó la medida de coerción.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de febrero de 2026 durante una audiencia del proceso judicial seguido contra Josué Mercedes (Vigilito) por dispararle en el año 2020 a una patrulla policial de la que formaba parte el oficial, quien al momento de los hechos fungía como supervisor en el municipio Villa Hermosa, de La Romana.

Josué Mercedes fue detenido en flagrante delito por los agentes policiales el 1 de septiembre de 2020, alrededor de las 1:25 de la madrugada, mientras se encontraba en un colmado de su propiedad, localizado en la calle Principal del sector Los Maestros, de dicho municipio.

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El expediente detalla que, al notar la presencia de la patrulla en los alrededores del negocio, Josué Mercedes tomó su revólver y lanzó dos disparos, mientras pronunciaba palabras ofensivas contra los policías.

Los agentes habían advertido horas antes al imputado que tenía que cerrar el negocio por estar vigente el horario del toque de queda dispuesto en ese momento por las autoridades como parte de las medidas adoptadas para evitar la propagación de la COVID-19. Los policías resultaron ilesos.

Testimonio falso para favorecer acusado

Una comunicación de prensa de la Procuraduría explica que, durante el juicio contra el agresor, el pasado mes de febrero, Rodríguez Rondón mintió en su calidad de testigo del hecho para beneficiar al acusado, emitiendo declaraciones falsas.

En el proceso fue emitida una sentencia absolutoria a favor de Josué Mercedes, la cual será apelada por el órgano persecutor una vez sea notificada.

El órgano acusador asegura que Rodríguez Rondón afirmó, "falsamente", bajo juramento y promesa de decir la verdad, que no sabía por qué había sido citado a la audiencia y que no recordaba si había denunciado a Josué Mercedes.

Sus declaraciones la hizo durante el juicio conocido en la Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana

También dijo no recordar si alguna vez fue víctima y que no sabía quién era el imputado ni el cabo González Ramírez (una de las víctimas), quien le acompañaba en las labores de patrullaje cuando ocurrió el caso. Además, el oficial procesado indicó que no recordaba nada sobre el hecho punible.

A pesar de negar los hechos en el tribunal, Rodríguez Rondón había establecido, mediante sus declaraciones en etapas procesales anteriores, la participación directa de Josué Mercedes en el caso.

Tras el inicio de la investigación de los hechos por perjurio cometido por Rodríguez Rondón durante el citado proceso judicial se ejecutó su arresto el pasado 18 de marzo, mediante la orden judicial num. 2026-AJ0016335.

Posteriormente, fue sometido a la acción de la justicia, siendo luego dictada en su contra la prisión preventiva que deberá cumplir en el centro de Operaciones Especiales, en Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.

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