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Familia presenta querella tras muerte de joven en centro estético de Santiago

Los familiares de la joven que murió en la clínica de estética Diosa procedieron legalmente contra cuatro personas, entre ellas tres médicos

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Familia presenta querella tras muerte de joven en centro estético de Santiago
La joven murió mientras se realziaba un procedimiento estético en la clínica Diosa. (FUENTE EXTERNA)

La familia de Angélica Geraldine Hernández, la joven que falleció el pasado 26 de marzo tras someterse a un procedimiento estético en la clínica de estética Diosa, depositó una querella formal ante la Fiscalía de Santiago contra cuatro personas vinculadas al caso.

De acuerdo con la querella, en el procedimiento participaron los doctores Óscar Polanco, Eriberto Liranzo, Cindy Jiménez, así como Cary Peña, quien presuntamente era la persona que reclutaba a las potenciales pacientes.

Pedro Domínguez Brito, abogado de los parientes de la víctima, explicó que la acción legal se fundamenta en lo que consideran una mala práctica médica, ocurrida en un establecimiento de salud que operaba al margen de la ley.

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Domínguez Brito sostuvo que realizar procedimientos quirúrgicos en un centro no autorizado implica un riesgo consciente para la vida de los pacientes.

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Infografía
El abogado de la víctima, Pedro Domínguez Brito. (DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ)

"Si tú no estás dentro de la ley y realizas este tipo de intervenciones, sabes el peligro al que expones a las personas", expresó.

Proceso de investigación

El abogado aseguró que todos los implicados estaban conscientes de las condiciones en que se realizaba la intervención y de los riesgos que implicaba.

Señaló además que algunos de los doctores no contaban con las acreditaciones necesarias para ejercer ese tipo de prácticas en el país.

Indicó que el proceso se encuentra en fase de investigación por parte del Ministerio Público, en coordinación con otras autoridades.

Espera que en los próximos días sean entregados los resultados de la autopsia y otros informes técnicos que serán determinantes para el curso del caso.

"Confiamos en el trabajo del Ministerio Público. Se está haciendo una investigación seria y especializada", afirmó.

El abogado dijo que el objetivo de la familia es que se aplique todo el peso de la ley contra los responsables. Asimismo, para que este caso sirva como precedente para evitar que otras personas atraviesen situaciones similares.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.