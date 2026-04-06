Ministerio Público solicita juicio de fondo contra los hermanos Espaillat por tragedia en Jet Set

Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, dueños del Jet Set, están siendo acusados de negligencia ante la tragedia. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Ministerio Público concluyó la lectura resumida de su acusación contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López contra quienes solicitó el auto de apertura a juicio.

Los fiscales solicitaron también al juez Reymundo Mejía Zorrilla mantener las medidas de coerción que pesan contra los acusados y propietarios de la discoteca Jet Set, así como la inmovilización de sus productos bancarios y bienes muebles e inmuebles para garantizar su disponibilidad en beneficio de las víctimas, y actores civiles del proceso.

Día 20, próxima audiencia

El juez Mejía Zorrilla recesó la audiencia para el lunes 20 de este mes para darle la oportunidad a los terceros civilmente imputados y para que los nuevos querellantes tomen conocimiento de la acusación del Ministerio Público.

El miércoles se cumplirá un año de haberse desplomado el techo del Jet Set durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, quien fue una de las víctimas mortales de la tragedia.

El colapso causó la muerte de 236 personas y más de un centenar de heridos.

"Negligente e imprudente"

Al leer las causas del desplome, según el órgano acusador, el fiscal Collado sostuvo que "la conducta negligente e imprudente" de Antonio y Maribel Espaillat López propició que el techo de la discoteca colapsara al contratar personas no especializadas para corregir sus filtraciones.