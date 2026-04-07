Violador de menores en serie es condenado a 12 años de prisión

El hombre deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cucama, provincia La Romana. ( ARCHIVO )

El caso salió a la luz tras el testimonio de varias niñas y adolescentes que, durante meses, guardaron silencio por miedo a las amenazas de muerte de su agresor. Tenían entre 7 y 14 años cuando ocurrieron los hechos, en sus propias viviendas, espacios que debían ser seguros.

Según la investigación, José Luis García aprovechaba la ausencia de las madres para cometer los abusos: tocaba a las víctimas en diferentes partes del cuerpo e incluso les daba dinero para que no hablaran.

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público, García "agredió sexualmente a las niñas y adolescentes en presencia de una infante de siete años".

Las denuncias permitieron activar el proceso judicial y evidenciar un patrón de agresión que afectó a cinco menores, en la provincia La Romana.

El fiscal litigante, Juan Núñez, explicó cómo ocurrieron los hechos contenidos en la acusación y sustentados con distintas pruebas audiovisuales, procesales, periciales, documentales y testimoniales.

La condena

Por estos hechos, el Tribunal Colegiado de La Romana condenó a García a 12 años y seis meses de prisión, tras acoger la acusación del Ministerio Público.

El imputado deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cucama, además del pago de una multa de 100 mil pesos, luego de ser hallado culpable de violar los artículos 330 y 333 del Código Penal.