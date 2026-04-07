Un juez de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso este martes tres meses de prisión preventiva contra el coronel policial Fausto Madé Ramírez, quien es imputado de agredir físicamente a una joven de 19 años el pasado 30 de marzo, en el sector de Los Mina de ese municipio.

El magistrado Leomar Cruz Quezada impuso que la coerción sea cumplida en el Centro de Operaciones Especiales de la Policía Nacional.

Se recuerda que el oficial tomó por el cabello a la joven Charlizze Altagracia Hernández Monegro de forma violenta y la lanzó con fuerza al suelo, acciones que quedaron captadas en un video difundido por las redes sociales.

Según la denuncia de la víctima, Madé Ramírez se molestó porque sus acompañantes grababan un video sobre un incidente que tuvieron con la patrulla que comandaba el agresor.

Sancionado hace seis años por violencia

No es la primera vez que el oficial se ve involucrado por ejercer la violencia contra los ciudadanos que está llamado a proteger. En el 2018 fue sancionado por agredir a un hombre y para entonces tenía el rango de teniente y subcomandante del destacamento de Los Frailes.

Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.

Abogados solicitan ampliar investigación

Por su parte los abogados de Hernández, han solicitado una investigación exhaustiva al ministerio público, para que todos los miembros de la policía que se encontraban en la patrulla junto al coronel Madé, sean puestos en investigación por el mismo.

"Hemos puntualizado en nuestra querella de que existen más implicados", expresó José Mejía, abogado de la víctima.

Señaló que cuando el Ministerio Público, tenga suficientes elementos de prueba para querellarse contra los demás integrantes que acompañaron al coronel, estos lo harán.

La joven no quiso ofrecer declaraciones tras la medida impuesta al acusado.