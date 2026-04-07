Al coronel Faustó Madé Ramírez se le impuso este martes prisión preventiva a ser cumplida en un recinto policial por la agresión contra una joven de 19 años de edad la noche del 30 de marzo de 2026.

¿Cómo ocurrió la agresión y qué testimonios se presentaron?

La agresión, para su suerte, fue captada en un video que indignó a la sociedad dominicana. Pero de acuerdo con el relato presentado en la solicitud de medida de coerción, la agresión no se habría limitado a lo visto en el video.

De acuerdo con el testimonio de una joven menor de edad, aquella noche estaba en Los Mina, junto a su hermana Charlizze Altagracia Hernández Monegro y un amigo. Habían salido de una discoteca cuando habían abordado el vehículo.

En ese momento, una patrulla los interceptó y, según el expediente, realizó maniobras para obligarlos a detenerse. El operativo estaba encabezado por el coronel Fausto Madé Ramírez, quien se aproximó al vehículo. De acuerdo con la versión recogida, el oficial utilizó un objeto —aparentemente la punta de un arma— para rayar la carrocería.Ante la agresión, la situación escaló cuando la joven decidió bajarse para documentar lo que ocurrió.

La adolescente declaró que, al percatarse de que la patrulla estaba siendo grabado, el coronel se desmontó de la unidad policial, rastrilló el arma y se dirigió hacia ella. Dijo que intentó sujetarla por el hombro, obligándola a huir hacia una casa cercana. Desde ese punto, aseguró, pudo observar lo que ocurría con su hermana.

En ese momento la situación escala.

Según su testimonio, el oficial tomó a Charlizze por el cabello y la lanzó contra el pavimento. Luego, le propinó golpes con el arma de reglamento en la cintura. La joven describe que su hermana quedó en el suelo, mientras el agente continuaba sacudiéndola por el pelo. Aseguró que la escena ocurrió en medio de amenazas y gritos.

Desde una azotea cercana —según consta en la declaración— la adolescente dijo haber visto al imputado lanzar una botella hacia una vivienda, mientras vociferaba insultos y continuaba desplazándose por el área, deteniendo vehículos y buscando a quienes pudieran tener grabaciones del hecho.

Acciones de la autoridad y medidas judiciales adoptadas

El expediente recoge además que la agresión no terminó en ese punto. La víctima, Charlizze Altagracia Hernández Monegro, declaró que fue subida a la patrulla policial en contra de su voluntad. Indicó que, tras ser retenida, fue abandonada posteriormente en una calle solitaria, bajo la orden de "suélten a esa loca".

El informe psicológico forense, citado en el documento, establece que la adolescente testigo relató los hechos como una secuencia continua de violencia, iniciada con la intervención policial y seguida por agresiones físicas directas hacia su hermana.

Las autoridades actuaron días después.

El 2 de abril de 2026, a las 6:15 de la mañana, el coronel Fausto Madé Ramírez fue detenido en el sector Brisas del Este, en Santo Domingo Este, en cumplimiento de la orden judicial No. 2026-AJ0026059. El arresto se realizó junto a otros dos agentes, identificados como Franklin Sánchez y Leonel De la Rosa.

El Ministerio Público le imputa haber agredido físicamente a la joven Charlizze Altagracia Hernández Monegro y haber proferido amenazas durante el incidente.

En la audiencia de medidas de coerción, el magistrado Leomar Cruz Quezada dispuso que el coronel cumpla la medida en el Centro de Operaciones Especiales de la Policía Nacional.