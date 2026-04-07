El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, garantizó este martes que procurarán obtener evidencias de cualquier otra solicitud o entrega de soborno que involucre al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien se encuentra detenido imputado por cometer ese delito con un imputado en el caso de alegada corrupción del Servicio Nacional de Salud (Senasa)

Camacho afirmó también que no ocultarán ni tolerarán ningún acto de corrupción dentro del órgano acusador.

Al responder preguntas de periodistas tras salir de la audiencia de solicitud de medida de coerción contra Valdez Alcántara, el director de Persecución consideró que la corrupción dentro de la justicia "es de las peores formas de corrupción que pueden existir".

Valdez Aurelio forma parte del Ministerio Público desde el 2017 y ha investigado otros casos de dolo de los recursos del Estado, entre ellos el de Los Tres Brazos y el que vincula al exprocurador general Jean Alain Rodríguez.

"Nosotros vamos a procurar obtener evidencias de cualquier solicitud o entrega de soborno en este proceso", aseveró Camacho.

Sobre la pregunta de si el exgerente de Atención al Usuario, Roberto Canaán, a quien el fiscal habría solicitado la coima, continuará como testigo en el caso de corrupción al Seguro Nacional de Senasa, Camacho respondió que todavía están en la etapa de investigación cuyo curso la ciudadanía lo irá comprendiendo en la medida que se vaya sometiendo a los tribunales.

"Esta es, primero, una investigación abierta de la que ustedes comprenderán, el curso de la misma, se irá dando a conocer en la medida que se judicialice", indicó.

Coerción a fiscal, aplazada

La jueza de la Corte designada para conocer la coerción del fiscal Aurelio Valdez Alcántara la aplazó para el próximo viernes 10 de abril para que el Ministerio Público dé cumplimiento a su disposición de permitir que el imputado de recibir 10 mil dólares como soborno se pueda reunir con su abogado.

Así lo informó Valentín Medrano, quien representa a Valdez Alcántara.

Medrano aseguró que la magistrada

La magistrada de Instrucción Especial Ysis B. Muñiz Almonte ordenó al Ministerio Público dar cumplimiento a la disposición de que el imputado sostuviera encuentros con él para preparar su defensa y que se le dispusiera de dispositivos electrónicos.

A Valdez Alcántara la Procuraduría lo señala de haber pedido sobornos al exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Roberto Canaán, imputado en el caso y quien colaboró con el Ministerio Público.

De acuerdo con el Ministerio Público, Valdez Alcántara amenazaba a Canaán cambiar el curso de los procesos de investigación que estaban en sus manos para perjudicarlo.