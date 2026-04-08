Millones, cheques y dólares: el rastro del dinero del fiscal Aurelio Valdez

El fiscal Aurelio Valdez Alcántara cuando salía de la audiencia en la que se intentó conocerle medida de coerción, el martes 7 de abril del 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Además de los 10 mil dólares que, según el Ministerio Público, fueron incautados al fiscal Aurelio Valdez Alcántara y presentados como evidencia del presunto soborno que recibió, el órgano acusador sostiene que también ocupó al imputado una copia de un cheque de administración superior al millón de pesos que adquirió a su nombre para pagar el completivo de un apartamento.

Asimismo, la Dirección de Persecución afirma haberle incautado un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a su nombre correspondiente a una transferencia inmobiliaria, cuyo contrato de venta asciende a 6 millones de pesos.

El cheque y el recibo de la transferencia del inmueble tienen como fechas el 17 y 23 de diciembre de 2025, tres meses antes de Valdez Alcántara ser detenido. Les fueron ocupados durante un allanamiento a su residencia en Santo Domingo Este.

El miembro del órgano persecutor, apresado el 27 de marzo de este 2026 y señalado por presuntamente cobrar sobornos a un testigo del caso de alegada corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), devenga un salario como procurador fiscal de 150 mil pesos al mes.

Su apresamiento se ejecutó "en flagrante delito" en una entrega controlada por la Procuraduría General. Según la imputación, ejerció coacción continua contra el exgerente de Atención al Usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, para que este accediera a la entrega de lo que le pedía.

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Depósito de 571 mil pesos en el 2024

La solicitud de medida de coerción también menciona "un recibo de depósito de cheques de fecha 15 de mayo de 2024 del Banco de Reservas" de más de 571 mil pesos "a nombre de Aurelio Valdez Alcántara" como otro de los comprobantes incautados en el allanamiento a su domicilio.

Contra el fiscal se solicita un año de prisión preventiva, como medida de coerción, audiencia que ha sido aplazada en dos ocasiones, la última vez el martes 7 de este mes de abril, cuando se postergó para el próximo viernes 10.

En las descripciones de las pruebas en el expediente, se menciona, igualmente, una solicitud de liquidación de préstamo hipotecario, de fecha 17 de diciembre del 2025, emitida por una entidad financiera a Valdez Alcántara sobre un inmueble ubicado en el sector Tropical del Este. El "crédito hipotecario" es de un valor de 4 millones de pesos.

En su residencia se ocupó también "la cantidad de 20 billetes de cien dólares para un total de 2,000,00 dólares americanos".

Los 10 mil dólares atribuidos al soborno, el Ministerio Público indica que les fueron hallados en el sunroof (ventana del techo del vehículo) luego de su reunión con Canaán Acta, en horas de la tarde del 27 de marzo, en el área de parqueos del cuarto piso de una plaza comercial en el Distrito Nacional.

Ofrecía "alterar el curso" de la investigación

Según el Ministerio Público, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara "advirtió a Canaán sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno" consistente en 200 mil dólares, los cuales luego les bajó a 150 mil.

Exigía el dinero"a cambio de alterar el curso de los procesos de investigación puestos a su cargo".

El procurador fiscal entró a formar parte en el Ministerio Público en agosto del 2017 y, en el 2020, al equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en donde "se incorporó a la investigación y a la litigación de varios procesos", informa el mismo expediente judicial.