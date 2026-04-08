Poder Judicial suspende labores presenciales en Santo Domingo por condiciones climáticas

Por las fuertes lluvias, el Poder Judicial suspendió las labores presenciales en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

El Poder Judicial informó este miércoles la suspensión de las labores jurisdiccionales y administrativas presenciales en los Departamentos Judiciales de Santo Domingo y el Distrito Nacional, como medida preventiva ante las condiciones climáticas que afectan al país.

A través de una nota de prensa, la institución explicó que las audiencias presenciales serán reprogramadas por los tribunales conforme a las reglas de cada materia, mientras que las audiencias virtuales se mantendrán sin cambios.

Asimismo, indicó que se garantizará el acceso continuo para trámites y consultas a través del portal Justicia.gob.do, a fin de mantener la atención a los usuarios durante la jornada.

En los demás departamentos judiciales, el servicio se ofrecerá de manera regular, tanto en modalidad presencial como virtual. En ese sentido, se exhortó a jueces y juezas a tomar en cuenta los posibles inconvenientes que puedan presentar los abogados debido a traslados.

El Poder Judicial también informó que las Oficinas de Atención Permanente y sus áreas de apoyo continuarán laborando para atender asuntos de su competencia, así como para tramitar al tribunal correspondiente cualquier caso de urgencia.

De igual forma, el personal habilitado para teletrabajo seguirá desempeñando sus funciones con normalidad, garantizando la continuidad de los servicios esenciales a la ciudadanía.

La disposición del Consejo del Poder Judicial también aplica para el Registro Inmobiliario y la Escuela Nacional de la Judicatura.

Las lluvias seguirán

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé que las lluvias continuarán durante el resto del día y las primeras horas de la noche, con intensidad de moderada a fuerte, acompañadas de tormentas eléctricas, posibles granizadas y ráfagas de viento.

Estas condiciones afectarán principalmente al Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Samaná, Monte Plata, El Seibo, Barahona, Elías Piña, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Monte Cristi, entre otras provincias.