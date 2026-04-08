Dictan prisión preventiva contra hermanos acusados de asesinar a dos prestamistas en Santiago

Momento en que agente policial traslada a los dos hermanos acusados acusados de participar en el asesinato de dos prestamistas. ( DIARIO LIBRE/ PABLO GONZÁLEZ )

El juez José Rafael D´ Asís Burgos, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, impuso tres meses de prisión preventiva contra dos hermanos de nacionalidad haitiana, acusados de participar en el asesinato de dos prestamistas.

Los imputados son Yelson Trinidad García, alias "Villano", de 19 años, y Jimmy Jules Mecid, de 22.

De acuerdo con el abogado querellante, José Guarionex Ventura, la decisión del tribunal responde a la gravedad de los hechos y a que los acusados no cuentan con arraigo en el país ni documentos de identidad, además de que uno de ellos posee un proceso penal pendiente.

El jurista adelantó que solicitarán al Ministerio Público que el caso sea declarado complejo, debido a la magnitud de la investigación.

"Tres meses no son suficientes para un proceso de esta naturaleza, que implica levantamiento de pruebas, análisis de cámaras, rastreo de teléfonos y la ubicación de otros implicados que permanecen prófugos", indicó.

En ese mismo sentido, el jurista José Reinoso García sostuvo que existen múltiples elementos probatorios, incluyendo testimonios y evidencias audiovisuales, que vinculan a los imputados con el crimen, por lo que consideran que el caso tiene la solidez necesaria para lograr una condena.

Hecho

El doble crimen ocurrió el 31 de diciembre de 2025. Las víctimas, Reimy Tomás Rodríguez Rojas, de 32 años, y Rodolfo Martínez Parelló, de 43, habían salido desde Nagua hacia Santiago para realizar labores de cobro cuando fueron reportadas como desaparecidas.

Sus cuerpos fueron encontrados el 2 de enero de 2026, enterrados en una finca de plátanos en el sector Los Santanas, en el municipio Licey al Medio. El médico legista certificó que ambos murieron a causa de heridas de bala y traumas severos.

Otro implicado

Por este hecho, también guarda prisión preventiva Dieupanou Julé, conocido como "Jhonny", señalado como padre de los ahora presos preventivos.

Las autoridades indican que el móvil del doble homicidio estaría relacionado con una deuda económica.