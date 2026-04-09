Dictan tres meses de prisión preventiva a hombre acusado de abuso sexual infantil en Puerto Plata

El imputado cumplirá la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata impuso tres meses de prisión preventiva a Oscar Luis Vásquez Santos, alias "el Calvo", acusado de abuso sexual a niña de cinco años.

El juez Romaldy Marcelino Henríquez dispuso que Vásquez Santos cumpla la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, instrumentada por el fiscal Marcelino Tejada, el hecho ocurrió el pasado 1 de abril de 2026.

Tocamientos inapropiados

Según la información compartida por el Ministerio Público, el acusado habría realizado tocamientos inapropiados a la menor, acción que quedó registrada en un video.

El fiscal titular de Puerto Plata, Kelmi Duncan, valoró la intervención de los vecinos, quienes actuaron en protección de la niña, destacando la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir este tipo de delitos.

La denuncia fue presentada ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de esa demarcación.