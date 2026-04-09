Condenan a 20 años de prisión a hombre que mató a otro a cuchilladas en Peravia

Ángel Luis Matos Soto deberá cumplir la sentencia en el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Baní. ( FUENTE EXTERNA )

Un tribunal de la provincia Peravia condenó a 20 años de prisión a un hombre que le provocó la muerte a otro en el año 2022.

Se trata de Ángel Luis Matos Soto, quien deberá cumplir la sentencia en el Centro de Privación de Libertad (CPL) del municipio Baní, por haberle provocado la muerte a Juan José López Saldaña, al causarle múltiples heridas con un arma blanca.

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Por el caso, el Ministerio Público había solicitado una condena de 30 años.

Detalles del incidente

El hecho ocurrió el 1 de enero del 2022, en el sector La Colinas, de Peravia, luego de que Matos Soto irrumpiera en la casa de su expareja, donde se encontraba López Saldaña.

Según el órgano persecutor, el victimario llegó al lugar, y, sin mediar palabras, acuchilló a la víctima en diferentes partes del cuerpo, causándole la muerte.

El Ministerio Público, representado por el procurador de corte Rafael Antonio Melo, sostuvo la acusación con diferentes pruebas que demostraron la culpabilidad del procesado, quien fue hallado culpable de violar el artículo 295 del Código Penal Dominicano y los artículos 83 y 84 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La sentencia condenatoria fue dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, integrado por los jueces Mary Díaz Castillo, Miguel Pérez Méndez e Iraida Hiraldo.