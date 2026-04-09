Molina destaca avances en justicia y afirma que nadie puede decir ahora que se pierden expedientes

El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Judicial, Henry Molina, en su discurso de la apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial destacó los avances en la justicia dominicana en los últimos años, logros que, afirmó, son "frutos de una obra colectiva" de todos los sectores políticos y sociales.

Durante el acto de apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Molina subrayó que estos progresos han sido reconocidos tanto por indicadores nacionales como por estudios internacionales, al tiempo que exhortó a preservar estas conquistas y evitar cualquier retroceso.

Entre los principales logros resaltó una mayor confianza, la eliminación de la mora en la Suprema Corte de Justicia, que incluye una transformación del recurso de casación, que —según explicó— dejó de ser un mecanismo que retrasaba derechos, reduciendo su tiempo de tramitación de 107 a 27 días.

Asimismo, enfatizó la implementación total de la firma digital y la gestión de expedientes electrónicos con trazabilidad completa, lo que, afirmó, garantiza mayor transparencia y control de los procesos judiciales.

"Así que ahora nadie puede decirme que un expediente se pierde o se queda en una gaveta" Henry Molina Presidente de la SCJ y del Consejo del Poder Judicial “

Sostuvo que el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos acceder gratuitamente a sus casos sin traslados y sin intermediarios, asistir a audiencias virtuales, en los procesos civiles, y consultar sus expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.

"La confianza se gana, se construye con resultados, se sostiene con coherencia y se pierde cuando se detiene la transformación. ¿Y ustedes saben por qué? Porque lo que está en juego es el desempeño del sistema y con ello la confianza de la gente" Henry Molina Presidente de la SCJ “

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-09-at-123934-pm-d9871189.jpeg El presidente de la República, Luis Abinader, conversa con los de la Cámara de Diputados y del Senado, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

En la actividad de inauguración de la conferencia participaron el presidente de la República, Luis Abinader, así como los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, junto a representantes del sector empresarial, la judicatura y diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al ámbito jurídico.

En procura del ritmo del crecimiento económico

Molina, quien cumplió el periodo de siete años como presidente de la SCJ y será sometido a evaluación próximamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, expuso que el Poder Judicial ha procurado moverse al mismo ritmo que lo ha hecho el crecimiento económico en los últimos treinta años y que para lograrlo se crearon tres objetivos concretos.

El primero de ellos fue digitalizar la justicia, segundo, agilizarla para disminuir el tiempo en dar respuesta; y tercero, hacerla transparente para que la confianza no sea un acto de fe, sino una consecuencia.

En ese sentido, aseveró que la conferencia constituye el espacio rector del Plan de Justicia del Futuro 20-34 para revisar los avances y "corregir el rumbo cuando la circunstancia lo aconseja", as í como renovar compromisos y voluntades.

La conferencia se desarrollará desde este jueves 9 de abril hasta el sábado 11.

El acto inaugural también contó con la participación del expresidente de la República Leonel Fernández; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los legisladores Omar Fernández y Tobías Crespo, y la jueza Nancy Salcedo, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.

Asimismo, los expresidentes de la SCJ, Jorge Subero Isa y Mariano Germán.

Reconocen jueza Olga Herrera Carbuccia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-09-at-123930-pm-94667b5f.jpeg El presidente de la República, Luis Abinader, y el de la Suprema Corte, Henry Molina, entregan un reconocimiento a la jueza Olga Herrera Carbuccia. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

En la inauguración de la Conferencia de Justicia 2026, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el de la República, Henry Molina y Luis Abinader, entregaron un reconocimiento a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su papel en la creación y consolidación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.

"Constituyó un ejemplo de gestión judicial al convertir una idea en una institución organizada, eficiente y referente en materia penal, aún en contextos desafiantes", se dijo al momento de hacérsele entrega a la placa con la que se le reconoció su labor.