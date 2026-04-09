MP pide prisión preventiva para cinco hombres acusados de matar al mayor policial Silo Popoters

Fachada de la Procuraduría General de la República. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público solicitó este jueves prisión preventiva, como medida de coerción, contra cinco hombres acusados de dar muerte a tiros del mayor policial Silo Miguel Popoters Polanco, en un hecho ocurrido el pasado 5 de abril de 2026 en la avenida San Martín, sector Villa Juana, en el Distrito Nacional.

La audiencia de solicitud de medida de coerción fue aplazada para el sábado 11 de este mes.

La solicitud fue presentada por el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) del Distrito Nacional contra Yeimi Felipe Gracia Heredia (Yojan), Dalgwin David Valdez Marte, Aneury Amaury Espino Tejada (el Montro o Motro), José Miguel Guillermo de Jesús (José el Guardia) y Yoel Hernández Jiménez (Joel).

De acuerdo con una nota de prensa de la Procuraduría General de la República, los imputados están acusados de violar los artículos 265, 266, 295, 304, 379 y 382 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Según la investigación del Ministerio Público, la víctima se desplazaba pasada la medianoche a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo CBR600RR, cuando se detuvo a verificar su teléfono celular en la referida avenida y ahí fue objeto de un intento de atraco que acabó con su vida a tiros.

Intervención de los imputados

En ese momento fue interceptado por los imputados, quienes se trasladaban en tres motocicletas. Las investigaciones señalan que José Miguel Guillermo de Jesús y Yoel Hernández Jiménez, portando armas de fuego, abordaron al agente con la intención de despojarlo de sus pertenencias.

El Ministerio Público indicó que, al percatarse de la situación, el oficial intentó repeler la acción, momento en el que ambos imputados le realizaron múltiples disparos que le ocasionaron la muerte, para luego emprender la huida del lugar.

El hecho fue presenciado por un testigo y quedó captado por cámaras de vigilancia, según el expediente. Diario Libre hizo una noticia con los detalles del video que muestra el homicidio.

La jueza Franchesca Potentini, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó este 9 de abril el conocimiento de la medida de coerción para el próximo sábado, luego de acoger una solicitud de las defensas de los imputados de otorgarle más tiempo para preparar sus presupuestos.

Arresto de los imputados

La institución también informó que miembros de la Policía Nacional identificaron como participantes en el hecho a los imputados y a Yeison Nivar Pérez (Mandrake), quien posteriormente fue abatido por agentes policiales.

Durante el proceso investigativo, varias personas realizaron entregas voluntarias de evidencias vinculadas a los imputados, entre ellas prendas de vestir utilizadas al momento del hecho, motocicletas y un arma de fuego tipo pistola marca Taurus, calibre 9 milímetros, que habría sido utilizada en la comisión del crimen.

Los imputados fueron arrestados mediante órdenes judiciales ejecutadas entre los días 5, 6 y 7 de abril de 2026.