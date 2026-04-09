República Dominicana encabeza avances en Estado de derecho con crecimiento de 2.1 %

El director ejecutivo del World Justice Project, Alejandro Ponce, habla durante la apertura de la Conferencia del Poder Judicial en Santo Domingo. ( FUIENTE EXTERNA )

El director ejecutivo del World Justice Project, Alejandro Ponce, destacó este jueves el avance de la República Dominicana en el Índice de Estado de derecho, donde registró el mayor crecimiento entre 143 naciones, con un incremento de 2.1 %, en contraste con la tendencia a la baja observada en la mayoría de los países.

"Esto se debió a avances en la efectividad de los pesos y contrapesos, el control de la corrupción y la efectividad del sistema de justicia. En 2025 el país avanzó 11 posiciones. Entre 2021 y 2025, la República Dominicana tuvo el mayor incremento en Estado de Derecho, con un alza de 5.4%, en contraste con una caída promedio de menos 1.8 % en el resto de los países del mundo", destacó Ponce durante la apertura de la Conferencia del Poder Judicial, en la que participó el presidente Luis Abinader.

Ponce indicó que, en este período, el país subió 21 posiciones y afirmó que esto no es una casualidad, "sino resultado de decisiones y reformas para fortalecer los mecanismos anticorrupción, modernizar los procesos judiciales, ampliar el acceso a los servicios legales y apostar por una mayor transparencia".

"Sin duda hay mucho por hacer. La República Dominicana ocupa todavía el puesto 76 entre 143 países, pero hay algo fundamental. Hay dirección, hay compromiso, hay progreso y el cambio efectivamente es posible", manifestó, citado en una nota de prensa enviada por la Presidencia de la República.

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Tendencia al debilitamiento del estado de derecho

Ponce explicó que los resultados del índice de 2025 muestran que en la mayoría de los Estados se ha debilitado el Estado de derecho y que esta tendencia se ha acentuado en los últimos años. "En los últimos siete años, más del 60 % de los países han debilitado el Estado de derecho".

Agregó que esto ocurre principalmente por un debilitamiento de los pesos y contrapesos, por una cerrazón del espacio cívico y porque, en la justicia, existe una demanda que los sistemas no logran atender. En contraste, afirmó: "Pero también sabemos algo más. Existen avances. Existen ejemplos. Y hoy estamos en uno de ellos".

Finalmente, sostuvo que, al observar experiencias internacionales, "incluyendo la que hoy estamos viendo en República Dominicana, encontramos algunas acciones clave", destacando el liderazgo, el compromiso y la coordinación entre los actores del sistema de justicia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-09-at-70456-pm-dc5b7471.jpeg El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el presidente de la República, Luis Abinader; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. (FUENTE EXTERNA)

Proceso de transformación

De su lado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, afirmó que la justicia dominicana atraviesa un proceso de transformación orientado a garantizar mayor acceso, transparencia y eficiencia.

Molina destacó que este encuentro constituye un espacio clave para dialogar sobre el presente y futuro del sistema judicial, así como para reafirmar los compromisos institucionales con la nación.

"Creemos que la justicia debe transformarse a puertas abiertas, por eso necesita diálogo, necesita escucharse a sí misma y escuchar al país", expresó, al tiempo que resaltó que esta conferencia, celebrada desde el año 2000, fortalece el vínculo entre el Poder Judicial y la sociedad.

El magistrado explicó que la justicia cumple un doble rol como puente para garantizar derechos y escudo frente a abusos y arbitrariedades, siendo fundamental para sostener la confianza pública y la vigencia del Estado de derecho.

Molina aseguró que la República Dominicana ha sido durante 30 años uno de los países de mayor crecimiento económico en América Latina. "Hemos construido infraestructura, hemos modernizado nuestra economía, hemos ganado confianza internacional. El Poder Judicial ha hecho la tarea para moverse al mismo ritmo, modernizar la justicia para que alcance el nivel del país que ya somos".

En ese sentido, señaló que el Poder Judicial ha impulsado tres pilares fundamentales: la digitalización de los servicios judiciales, la agilización de los procesos y el fortalecimiento de la transparencia, con el objetivo de ofrecer una justicia más accesible y eficiente.

Destacó que estos esfuerzos han permitido avances significativos, como la reducción del tiempo promedio de tramitación de casos de 107 a 27 días, así como la resolución del 90 % de los casos en un año o menos. Además, indicó que el 100 % de los documentos judiciales se gestionan de manera digital, lo que garantiza mayor trazabilidad y elimina riesgos de pérdida de expedientes.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia también valoró el reconocimiento internacional obtenido por la República Dominicana, citando que el país fue ubicado por el World Justice Project como el de mayor avance en Estado de derecho a nivel global, al escalar 11 posiciones en un año.

Durante su intervención, Molina enfatizó que estos resultados son fruto de un esfuerzo colectivo que involucra a jueces, fiscales, abogados, el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y la sociedad en general.