El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, calificó de absurdo y litigio temerario la recusación presentada por la defensa contra la jueza que conoce el proceso contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara.

Ante el alegato de la defensa de que la magistrada Isis Muñiz habría participado en el proceso investigativo que conllevó la entrega controlada del dinero, el titular sostuvo que esos elementos ya eran conocidos por la barra defensiva desde audiencias anteriores, sin que en ese momento plantearan objeción alguna.

"La defensa, ante la imposibilidad de defenderse de los hechos y de las evidencias irrefutables con que cuenta el Ministerio Público, ha venido en el día de hoy con un grito desesperado, con el absurdo de recusar a una jueza. Han venido con unos argumentos que ellos conocían en esas dos audiencias y que en ningún momento plantearnos la recusación", expresó.

Agregó que el accionar de la barra responde a una estrategia para evadir el proceso.

"Lo que han hecho es una muestra de litigio temerario para huir de una realidad que les aplasta, que es el conocimiento de los hechos que plantea el Ministerio Público y de las evidencias", afirmó.

Atención al caso

El procurador adjunto aseguró que el proceso seguirá su curso y que los imputados deberán responder ante la justicia.

"No importa lo que hagan, no importa cuánto huyan, no importa cuántas manifestaciones de litigio temerario realicen, tarde o temprano se van a tener que enfrentar a los hechos y a las pruebas. No podrán seguir huyendo", advirtió.

Asimismo, reiteró la solicitud de prisión preventiva como medida de coerción.

"Nos van a encontrar aquí con la misma decisión y con la misma firmeza de procurar que los imputados por comisión de actos de corrupción reciban la sanción necesaria", sostuvo.