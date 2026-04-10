Imponen 20 años de prisión a hombre que ultimó a su pareja en Santo Domingo Este

Un tribunal del municipio Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un hombre que ultimó a golpes a su pareja sentimental, en un hecho ocurrido en el año 2024, en el sector El Tamarindo, del referido municipio.

La condena le fue impuesta al procesado Isaac Matos Rodríguez luego de ser declarado culpable de provocarle la muerte a Loida Chanelis Féliz.

Cronología del hecho

El expediente, instrumentado por el fiscal investigador Wilson Díaz, señala que, previo al crimen, Féliz sufrió actos de violencia que afectaron su salud.

Asimismo, indica que, el día 8 de septiembre de 2024 la víctima tuvo que recibir asistencia médica debido a dolores en el cuerpo. Posteriormente, el día 13 de ese mismo mes, la víctima llamó a su empleadora para que fuera a su vivienda porque se sentía mal.

Según el documento, cuando la empleadora acudió al lugar encontró a Loida Chanelis tirada en el piso con pérdida del conocimiento.

La víctima fue asistida por miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-1-1), quienes procedieron con su traslado hasta un hospital, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Causa de la muerte

De acuerdo a la autopsia judicial, la muerte de Féliz se produjo a causa de un trauma cerrado de abdomen con contusión de piel y tejido celular subcutáneo en el costado izquierdo, así como por contusión, laceraciones y hematomas en otras partes del cuerpo.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Ignacio Rojas, mostró al tribunal suficientes elementos de prueba que demostraron la responsabilidad penal del hoy procesado, quien fue hallado culpable de violar los artículos 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, sobre homicidio.

Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado, Josefina Ubiera Guerrero, Isaías Martínez y Ana Miledys Taveras, dictaron la sentencia condenatoria y ordenaron su cumplimiento en la cárcel del 15 de Azua.