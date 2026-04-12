Juez impone prisión preventiva a raso del Ejército imputado de matar motoconcho para robarle motor

Un juez del Tribunal de Atención Permanente de Las Matas de Farfán, en la provincia San Juan, impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el raso del Ejército de República Dominicana (ERD), Luis Fernando Medrano, acusado de matar a un hombre para despojarlo de su motocicleta.

La decisión fue adoptada tras acoger las evidencias presentadas por el Ministerio Público, que presuntamente vinculan al imputado con la muerte de Rafael Suero Pineda, ocurrida el pasado 16 de marzo de este 2026 en la comunidad Las Mulas, conforme a una nota suministrada este domingo por el órgano acusador.

De acuerdo con el expediente, Medrano habría contactado a la víctima para solicitar un servicio de transporte en su motocicleta y, durante el trayecto, lo atacó con un arma blanca tipo machete, ocasionándole múltiples heridas en el cuello y el tórax.

Captado en cámaras de seguridad

Las investigaciones indican que el agresor fue captado por cámaras de seguridad de la zona mientras vestía indumentaria militar y portaba un bulto, elementos que forman parte de las pruebas del proceso.

El Ministerio Público, representado por la fiscal Diana Ramírez, explicó que agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar tras recibir una alerta y encontraron al imputado conduciendo la motocicleta de la víctima. Al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida, dejando abandonado el vehículo y un bulto con una chaqueta militar.

Medidas judiciales y proceso de investigación

Posteriormente, fue arrestado mediante orden judicial, mientras que el arma utilizada en el crimen fue hallada escondida en unos matorrales próximos al lugar donde fue encontrado el cadáver.

El tribunal dispuso que el imputado cumpla la medida en un centro de corrección y rehabilitación, mientras el Ministerio Público continúa profundizando las investigaciones.