Abogado de las empresas de Jean Alain Rodríguez solicita la nulidad de la acusación

El exprocurador general de la Republica Jean Alain Rodríguez durante una audiencia por el caso de presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El juicio contra el exprocurador general de la Republica Jean Alain Rodríguez continúa este lunes con la presentación de nuevos incidentes, esta vez por parte de los abogados de dos empresas del exfuncionario que solicitan la nulidad de la acusación.

En toda la mañana, el abogado Gustavo de los Santos argumentó que procede anular el proceso contra las compañías y su gerente, quien es socio principal, por "la filtración de información sensitiva a la prensa" desde mucho antes de darse a conocer la investigación por parte del Ministerio Público.

Santos también dijo que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional debe dejar sin efecto el proceso penal por el mote de "Medusa" que los fiscales dieron al caso, violando la dignidad de los imputados.

Afirmó que el sobrenombre y la filtración de información sensible a la que se dio acceso a los periodistas puso en peligro la presunción de inocencia y contaminó a los jueces que han conocido el expediente.

Empresas vinculadas

Las empresas que forman parte de las personas jurídicas acusadas y propiedad de Jean Alain Rodríguez son Cavalier y Jurinvest Abogados S. R. L.

Desde que se dictó apertura a juicio de fondo contra el exfuncionario por corrupción, hace casi dos años, no se ha conocido la acusación principal de malversación por los continuos incidentes presentados por los acusados.

El exprocurador cumplirá en el mes de junio cinco años de haber sido sometido por una presunta estafa de más de 6 mil millones de pesos.