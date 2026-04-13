Condenan a 30 años de prisión a dos de cinco acusados de asesinar hombre en Ensanche La Fe

Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. El Cuarto Tribunal Colegiado condenó a treinta años de prisión a dos de cinco hombres implicados en un asesinato en el Ensanche La Fe, en noviembre del 2024. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Dos de los acusados de ejecutar el asesinato de un hombre de 40 años en el Ensanche La Fe, en el Distrito Nacional, en noviembre del 2024, fueron condenados este lunes a treinta años de prisión, mientras que el presunto autor intelectual fue extraditado de España el pasado mes de febrero para que responda por el crimen.

La víctima es Cristofer Díaz Rodríguez y los hallados culpables de ultimarlo de "múltiples disparos" son Manuel Antonio Mora y Sandy Alcántara. Por el asesinato se encuentran prófugos José David Rojas Mueses (la Boa) y José Luis Díaz Reyes (Vacano).

Díaz Rodríguez recibió los disparos a las 8:15 de la noche, en la calle Ramón Cáceres esquina Américo Lugo, del mencionado sector capitalino.

El homicidio agravado se atribuye a redes de criminalidad organizada.

Los jueces Keila Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Méndez, del Cuarto Tribunal Colegiado emitieron la sentencia condenatoria a unanimidad de votos contra Mora y Alcántara, quienes cumplirán la condena en Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Presunto autor intelectual

El pasado mes de febrero, el Reino de España extraditó a República Dominicana a Miguel Ángel Álvarez García, también conocido como Armando Gómez Sánchez (Manteco, Mantequilla, el Gordo, el Grande y el Compañero), a quien se imputa de ser el autor intelectual del asesinato de Cristofer Díaz Rodríguez.

Por el crimen será procesado en los tribunales dominicanos.

Indemnización de RD$10 millones

Aunque los querellantes demandaban una indemnización ascendente a los 50 millones de pesos, los jueces impusieron a los condenados 5 millones cada uno para resarcir a la familia de la víctima.

La sentencia íntegra será leída el 5 de mayo de este año.