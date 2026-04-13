×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Conferencia del Poder Judicial
Conferencia del Poder Judicial

Conferencia del Poder Judicial reunió a más de 6,000 participantes y 68 expositores de 25 países

La conferencia concluyó con propuestas hacia una nueva justicia para 2034

    Expandir imagen
    Conferencia del Poder Judicial reunió a más de 6,000 participantes y 68 expositores de 25 países
    Panelistas participan en el conversatorio "Recorrido histórico del derecho laboral y su perspectiva a un futuro cercano", durante la Conferencia del Poder Judicial 2026, donde analizaron la evolución y los retos de esta rama jurídica. (FUENTE EXTERNA)

    Con una amplia participación y respaldo de distintos sectores sociales, concluyó el pasado sábado la Conferencia del Poder Judicial 2026, donde se plantearon propuestas orientadas a la construcción de una nueva justicia de cara al año 2034, dejando conformadas mesas representativas para dar seguimiento a los avances y desafíos del sistema.

    El evento, celebrado durante tres días en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, reunió a más de 6,000 participantes y contó con la intervención de 68 expositores de 25 países.

    De acuerdo con una nota de prensa, en total, se desarrollaron 34 conversatorios, 28 paneles y nueve conferencias magistrales, abordando temas como la optimización del proceso penal, reformas estructurales, justicia abierta, innovación y mejores prácticas internacionales.

    Acto inaugural 

    El acto inaugural estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, junto a representantes del sector jurídico, empresarial, académico y legislativo.

    Durante la jornada, se habilitaron espacios interactivos para acercar el sistema judicial a la ciudadanía, incluyendo visitas guiadas y actividades dirigidas a grupos vulnerables, personas con discapacidad, así como estudiantes y docentes.

    RELACIONADAS

    Asimismo, se realizaron experiencias formativas, audiencias y demostraciones en vivo orientadas a agilizar la tramitación de casos, fomentar el uso de salidas alternas y fortalecer la gestión judicial, con el objetivo de aumentar la confianza pública en la justicia penal.

    El evento también propició diálogos entre expertos y autoridades para analizar los principales retos del sistema, además de impulsar iniciativas de innovación, cooperación institucional y reformas estructurales que contribuyan a modernizar la administración de justicia en el país.

    Dentro del programa, el espacio dedicado a la Optimización del Proceso Penal permitió presentar herramientas y prácticas enfocadas en mejorar la eficiencia del sistema, destacando la importancia de acelerar los procesos, promover acuerdos en materia penal y fortalecer la gestión judicial.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.