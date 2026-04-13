Conferencia del Poder Judicial reunió a más de 6,000 participantes y 68 expositores de 25 países

Panelistas participan en el conversatorio "Recorrido histórico del derecho laboral y su perspectiva a un futuro cercano", durante la Conferencia del Poder Judicial 2026, donde analizaron la evolución y los retos de esta rama jurídica. ( FUENTE EXTERNA )

Con una amplia participación y respaldo de distintos sectores sociales, concluyó el pasado sábado la Conferencia del Poder Judicial 2026, donde se plantearon propuestas orientadas a la construcción de una nueva justicia de cara al año 2034, dejando conformadas mesas representativas para dar seguimiento a los avances y desafíos del sistema.

El evento, celebrado durante tres días en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, reunió a más de 6,000 participantes y contó con la intervención de 68 expositores de 25 países.

De acuerdo con una nota de prensa, en total, se desarrollaron 34 conversatorios, 28 paneles y nueve conferencias magistrales, abordando temas como la optimización del proceso penal, reformas estructurales, justicia abierta, innovación y mejores prácticas internacionales.

Acto inaugural

El acto inaugural estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, junto a representantes del sector jurídico, empresarial, académico y legislativo.

Durante la jornada, se habilitaron espacios interactivos para acercar el sistema judicial a la ciudadanía, incluyendo visitas guiadas y actividades dirigidas a grupos vulnerables, personas con discapacidad, así como estudiantes y docentes.

Asimismo, se realizaron experiencias formativas, audiencias y demostraciones en vivo orientadas a agilizar la tramitación de casos, fomentar el uso de salidas alternas y fortalecer la gestión judicial, con el objetivo de aumentar la confianza pública en la justicia penal.

El evento también propició diálogos entre expertos y autoridades para analizar los principales retos del sistema, además de impulsar iniciativas de innovación, cooperación institucional y reformas estructurales que contribuyan a modernizar la administración de justicia en el país.

Dentro del programa, el espacio dedicado a la Optimización del Proceso Penal permitió presentar herramientas y prácticas enfocadas en mejorar la eficiencia del sistema, destacando la importancia de acelerar los procesos, promover acuerdos en materia penal y fortalecer la gestión judicial.