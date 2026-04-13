TSA rechaza amparo de Telemicro contra Indotel por disputa del canal 3

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) declaró improcedente la acción de amparo de cumplimiento interpuesta por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa (Telemicro) contra el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), en un conflicto relacionado con el uso del canal 3.

En un comunicado de prensa, el TSA informó que la decisión emitida por la primera sala de este tribunal, el 24 de marzo de 2026, establece que la vía del amparo de cumplimiento no es procedente en este caso, debido a que el mandato cuya ejecución se solicitaba no es claro ni de aplicación inmediata.

Telemicro buscaba que el tribunal ordenara al Indotel ejecutar la resolución 027-2025 y un comunicado oficial, con el objetivo de impedir el uso y explotación del canal 3 por parte de terceros.

Sin embargo, el tribunal determinó que dicha resolución no contiene un mandato directo ni automático que pueda ejecutarse mediante esta vía constitucional, ya que su aplicación depende de procedimientos administrativos adicionales y de la intervención de distintos actores.

En ese sentido, la sentencia indica que el amparo de cumplimiento solo procede cuando existe un mandato claro, expreso y exigible de forma inmediata, lo que no se configura en este caso.

Contexto y consecuencias del conflicto

El tribunal también señaló que la controversia planteada implica aspectos de mayor complejidad que deben ser resueltos a través de los mecanismos ordinarios, y no mediante una acción de amparo.

Como parte del fallo, el TSA declaró el proceso libre de costas y ordenó la notificación de la sentencia a las partes involucradas, incluyendo a Indotel, Telemicro, la empresa Franasyl, y la Procuraduría General Administrativa.

El conflicto forma parte de una disputa más amplia sobre la asignación y uso del canal 3 en el contexto de la transición hacia la televisión digital en el país.