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Violación sexual
Violación sexual

Tribunal dicta 20 años de prisión a un hombre que violó sexualmente a niña de 9 años en Santiago

Conforme a la sentencia, Guillermo Jonael Taveras Castillo (Yonael) cometió los hechos tras ingresar a la vivienda de la víctima aprovechando la ausencia de la madre

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    Tribunal dicta 20 años de prisión a un hombre que violó sexualmente a niña de 9 años en Santiago
    De acuerdo con el testimonio de la menor, el agresor utilizaba amenazas e intimidación para someterla. (FUENTE EXTERNA)

    El Primer Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 20 años de prisión a un hombre hallado culpable de violar sexualmente en reiteradas ocasiones a una niña de 9 años, acogiendo la solicitud del Ministerio Público, informó este lunes el órgano acusador.

    La sentencia establece que Guillermo Jonael Taveras Castillo (Yonael), cometió los hechos tras ingresar a la vivienda de la víctima aprovechando la ausencia de la madre.

    De acuerdo con el testimonio de la menor, validado por evaluaciones de ginecología y psicología forense realizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el agresor utilizaba amenazas e intimidación para someterla.

     

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    El fiscal litigante Juan Elías Pérez explicó que las pruebas recopiladas por la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales demostraron que, además de vulnerar la integridad física de la niña, el condenado le provocó graves daños psicológicos y emocionales, por lo que requerirá atención especializada a largo plazo.

    Durante el proceso, el Ministerio Público solicitó la imposición de una pena proporcional a la gravedad de los hechos, planteamiento que fue acogido por los jueces Juan Carlos Colón, Gladys de los Santos y Claribel Mateo.

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