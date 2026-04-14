Energía 2000 se querella contra Carlos Peña; él dice que se le quiere intimidar

La empresa Energía 2000, S.A. presentó una querella ante la Procuraduría Fiscal de Montecristi contra el comunicador y dirigente político Carlos Manuel Peña Batista, a quien acusa de extorsión, chantaje, difamación e injuria.

Según el documento depositado, la compañía sostiene que el pasado 25 de marzo recibió una exigencia de pago a cambio de no divulgar informaciones que afectarían el proyecto energético que desarrolla en esa provincia.

La empresa afirma que, tras negarse a pagar, Peña Batista publicó en redes sociales varios videos en los que cuestiona el financiamiento del proyecto y vincula a uno de sus accionistas con supuestas irregularidades en funciones públicas.

Energía 2000 califica esas declaraciones como falsas y sin sustento, y asegura que han causado daños a su reputación y a la de sus inversionistas.

Asimismo, sostiene que el financiamiento de la obra fue estructurado con la participación de múltiples entidades financieras, lo que, a su juicio, descarta la posibilidad de decisiones individuales irregulares.

En la querella, la empresa solicita la apertura de una investigación, la imposición de medidas de coerción y una condena de hasta cinco años de prisión contra el denunciado.

La compañía indicó que se reserva el derecho de aportar nuevas pruebas y ampliar la acción legal conforme avance el proceso.

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Carlos Peña dice solo fue intimado

De su lado, Peña Batista, presidente del partido político Generación de Servidores (Gens), dijo que hasta el momento no ha recibido querella en su contra, sino un acto de intimación el pasado miércoles 8 de abril de 2026.

Manifestó que la intimación buscaba bloquear una querella penal que su partido venía preparando desde hace aproximadamente un año contra Guillermo Estrella Ramia, y que fue presentada ayer, lunes 13 de abril, ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

De acuerdo con Peña, en la intimación le piden que se retracte por las denuncias que realizaron el 28 de marzo a través de un video. "La intención era amedrentarnos para que no nos atreviéramos a hacer lo que hicimos ayer ante la Procuraduría General de la República", indicó, en referencia a la querella.