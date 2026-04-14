Condenado a pena máxima hombre que intentó matar a expareja frente a su trabajo en Santiago

Además de la pena máxima, el agresor también deberá pagar una indemnización de dos millones de pesos a favor de la víctima. ( FUENTE EXTERNA )

Los jueces del Primer Tribunal Colegiado del distrito judicial de la provincia Santiago condenaron a 30 años de reclusión mayor a un hombre, tras hallarlo culpable de intentar asesinar a su expareja sentimental en un hecho ocurrido en marzo de 2024, frente al lugar de trabajo de la víctima.

La pena fue impuesta contra Pedro Samuel Fernández Sánchez, quien fue declarado culpable de tentativa de asesinato y violencia de género e intrafamiliar agravada.

El expediente establece que el condenado disparó con un arma de fuego ilegal contra Cindy Carolina Hilario Paulino, impactándola en el rostro con la intención de quitarle la vida.

Una de las heridas le provocó a la mujer desfiguración físico-facial y secuelas permanentes.

El hecho, captado por cámaras de seguridad, muestra que el agresor esperó a la víctima en las inmediaciones de su trabajo. Cuando la mujer llegó a bordo de un motoconcho, fue interceptada, amenazada y posteriormente atacada a tiros, tras lo cual el hombre emprendió la huida.

Según la acusación del Ministerio Público, Fernández Sánchez mantuvo durante meses una conducta de acoso constante, que incluyó vigilancia, persecución, amenazas e interceptaciones, con el objetivo de obligar a la víctima a retomar la relación.

Además de la pena máxima, el tribunal condenó al agresor al pago de una indemnización de dos millones de pesos a favor de la víctima.

Historial de violencia

De acuerdo al relató de sus parientes, Cindy Carolina Hilario sobrevivió al ataque, pero quedó con secuelas permanentes, luego de someterse a múltiples cirugías reconstructivas.

Indican que durante los cinco años que duró la relación, la mujer fue víctima de violencia física y verbal por parte del hoy condenado.

Tras la separación, el acoso continuó, llegando incluso a violar una orden de alejamiento impuesta previamente por las autoridades.