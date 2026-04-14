Elizabeth Silverio Silien fue hallada culpable en un segundo juicio de fondo en el que se le condenó, este martes, a cinco años de prisión por hacerse pasar por doctora en neurociencia y psicóloga, sin contar con la formación académica ni las acreditaciones legales exigidas por la ley.

En el primer juicio de fondo, el cual fue anulado el año pasado, se le había sentenciado a siete años de cárcel.

Al emitir su decisión esta tarde, la jueza Milagros Ramírez Cabrera, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, decidió no enviarla a prisión hasta que el fallo sea firme, debido a que Silverio no se ha sustraído del proceso.

Pago a las víctimas



La acusada fue hallada culpable de usurpar funciones en el área de la salud a través del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland), en Gascue, Distrito Nacional, y cuyas víctimas eran niños con espectro autista.

También se le condenó al pago de 2 millones de pesos por daños y perjuicios a las víctimas. De confirmarse la sentencia en los tribunales superiores, Silverio cumpliría la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.

Condena anulada



En octubre, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló la sentencia que había condenado a siete años de prisión a Elizabeth Silverio, acusada de ejercer la neurociencia sin contar con títulos académicos válidos y al pago de una indemnización de dos millones de pesos a cada uno de los querellantes constituidos.

El tribunal ordenó la celebración de un nuevo juicio, acogiendo los argumentos de los abogados de Silverio, quienes alertaron sobre supuestos vicios en la decisión judicial que condenó a la imputada.

Los jueces sostuvieron que la sentencia dictada el 21 de octubre de 2024 por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contenía "errores en la aplicación de normas jurídicas, una valoración incorrecta de las pruebas y falta de motivación suficiente en sus fundamentos".