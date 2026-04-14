Tras ser condenada por segunda vez por presentarse con una calidad de doctora y neurocientífica que no tenía para ofrecer terapias a niños con espectro autista, Elizabeth Silverio reaccionó la tarde de este martes asegurando que su proceso judicial responde a un intento de ocultar situaciones más profundas que, según ella, ocurren en la República Dominicana.

"Recuerden que conmigo se necesita tapar lo que verdaderamente está pasando en este país. Ahora mismo soy el tapadero de la realidad", expresó, sin ofrecer detalles sobre sus declaraciones. También añadió: "Encima de Dios no se sienta nadie".

Silverio fue sentenciada este martes a cinco años de prisión, luego de que el tribunal la encontrara culpable de hacerse pasar por doctora en neurociencia y psicóloga sin contar con la formación académica ni las acreditaciones legales requeridas.

Al leer el fallo, la jueza Milagros Ramírez Cabrera, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, indicó que durante el juicio quedó demostrado que Silverio realizó evaluaciones y se presentó como una profesional capacitada en el área de la neurociencia sin contar con los títulos que la acreditaran.

Sus pacientes, niños con espectro autista

Las usurpaciones de funciones se llevaron a cabo a través del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland), ubicado en Gascue, Distrito Nacional, en el que se atendían niños con trastorno del espectro autista.

Pese a la condena, Silverio afirmó que continuará el proceso judicial para demostrar su inocencia: "Primero eran diez años, luego siete, ahora cinco; mañana será la absolución", adelantó.

En el primer juicio de fondo, el Ministerio Público solicitaba diez años de prisión, y el Tercer Tribunal Colegiado que la condenó en el 2024 le impuso siete años, juicio que fue anulado por la Corte del Distrito Nacional.

A prisión solo si la sentencia llega a ser firme

La jueza Milagros Ramírez Cabrera, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, decidió no ordenar su prisión inmediata, debido a que no ha evadido el proceso, asistiendo a todas las audiencias. No obstante, en caso de que la sentencia se torne definitiva, deberá cumplir la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.

Su abogado, Waldo Paulino, comunicó también que apelarán la decisión nuevamente.