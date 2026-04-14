¿Por qué Elizabeth Silverio no irá a prisión de inmediato pese a una condena de cinco años?

Elizabeth Silverio Silien, acusada de usurpar funciones en el área de la salud a través del centro Knowledge Land. ( ARCHIVO )

La jueza Milagros Ramírez Cabrera, de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, condenó este martes, en un segundo juicio, a cinco años de prisión a Elizabeth Silverio Silien, acusada de usurpar funciones en el área de la salud a través del centro Knowledge Land (Kogland).

En el primer juicio de fondo, el cual fue anulado el año pasado, se le había sentenciado a siete años de cárcel.

Pese a la condena, la imputada no será enviada de inmediato a prisión, ya que la magistrada dispuso que la pena se ejecute solo cuando la sentencia sea "firme", debido a que Silverio no se ha sustraído del proceso y ha acudido a las audiencias.

El abogado Abelardo Guridi explicó a Diario Libre que esto responde a cómo funciona el proceso penal, al indicar que "la sentencia de primer grado puede ser recurrida, y mientras eso ocurra, sus efectos quedan suspendidos hasta que una corte de apelación la ratifique o no".

En ese sentido, indicó que una decisión se vuelve firme cuando ya ha sido revisada por tribunales superiores o cuando ninguna de las partes la impugna dentro del plazo establecido. En este caso, señaló que Silverio tiene 20 días francos para apelar.

"Si ella apela, entonces un tribunal de la corte va a conocer nuevamente el caso y emitirá una decisión definitiva", precisó el jurista.

Sobre la decisión de no enviarla a prisión de inmediato, Guridi señaló que el tribunal valoró su comportamiento durante el proceso. "Como no se ha sustraído y ha comparecido, la jueza entendió que tiene arraigo suficiente para enfrentar en libertad las acciones recursivas", explicó.

Más sobre la condena

A Silverio Silien también se le condenó al pago de dos millones de pesos a favor de las víctimas constituidas en querellantes y actores civiles. De confirmarse la sentencia en los tribunales superiores, Silverio cumpliría la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.

Motivación de la jueza

Conforme a una nota del Ministerio Público, en la motivación de la decisión la jueza estableció que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron que la imputada utilizó documentos falsificados, incluyendo títulos universitarios y un número de exequatur inexistente, con los que aparentaba una preparación profesional que no poseía.

Además, precisa que los padres que declararon como testigos resultaron coherentes en sus testimonios, mientras que las pruebas documentales establecen que la imputada se presentaba y firmaba los informes de los pacientes en calidad de doctora en neurociencia, sin que fuera aportada ante el tribunal ninguna documentación que evidencie la realización de estudios superiores ni la obtención de un exequatur que le acredite para ofrecer dichos servicios, tal como hicieron constar los representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas).

Culpable de estafa

Silverio fue hallada culpable de estafar a padres que acudieron a su centro con la esperanza de que sus hijos recibieran atención especializada, haciéndose pasar por profesional de la salud sin contar con estudios superiores ni autorización legal en la República Dominicana, en violación a la normativa vigente.

Esto en violación a los artículos 151 y 405 del Código Penal Dominicano, así como al artículo 156-7 de la Ley 42-01 General de Salud.

Reacción de Silverio a la sentencia

A su salida del tribunal, Silverio Silien dijo que su proceso penal asegurando que su proceso judicial responde a un intento de ocultar situaciones más profundas que, según ella, ocurren en la República Dominicana.

"Recuerden que conmigo se necesita tapar lo que verdaderamente está pasando en este país. Ahora mismo soy el tapadero de la realidad", expresó, sin ofrecer detalles sobre sus declaraciones. También añadió: "Encima de Dios no se sienta nadie".

Actualmente, Silverio Silien tiene medida de coerción de presentación periódica e impedimento de salida del país, por otro proceso.

Su abogado, Waldo Paulino, comunicó que apelarán la condena de cinco años.