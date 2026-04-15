Subasta pública incluye bienes incautados a César el Abusador, Francisco Pagán y Figueroa Agosto

El exdirector de la Oisoe, Francisco Pagán, César el Abusador y Figueroa Agosto. ( FUENTE EXTERNA )

La subasta pública anunciada por el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (Incabide) para el próximo 13 de mayo, incluye propiedades muebles e inmuebles decomisadas a Francisco Pagán, César Emilio Peralta, conocido como "César el Abusador", y José David Figueroa Agosto, procesados por el Ministerio Público por múltiples delitos.

Pagán fue condenado a cinco años de prisión tras admitir su culpabilidad en la creación de una red de corrupción en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), entidad en la que se desempeñó como director. Según el órgano persecutor, en esa institución se sobornó, se desviaron fondos y se sobrevaluaron obras públicas.

Por estos hechos, al exfuncionario le incautaron varios bienes, entre ellos un apartamento en la torre Alco Paradisus III, en el sector la Esperilla, del Distrito Nacional, con una superficie de 481.94 metros cuadrados, el cual está siendo subastado por RD$23,800,000.

En el caso de Cesar el Abusador, no existe una condena en su contra en República Dominicana, pero guarda prisión en Puerto Rico tras ser señalado como presunto cabecilla de una organización criminal de tráfico de drogas a gran escala y lavado de activos, con operaciones en varios países.

En el país se le acusa de lavado de activos y crimen organizado, razón por la cual le fueron decomisados varios de sus bienes, entre ellos un apartamento en la torre Blue Tower en el sector Naco, en el Distrito Nacional.

Esta propiedad está siendo subastada por el Incabide por RD$39,900.000.

Entre los bienes incautados también figura uno relacionado al capo de la droga José David Figueroa Agosto. Se trata del apartamento F-9 ubicado en el noveno nivel de la torre G-31, localizada en el sector Piantini, en el Distrito Nacional, que está siendo subastado por RD$7,900,000.

El inmueble fue decomisado a la ex esposa del narcotraficante, Leavy Yadira Nin Batista, quien fue sometida a la justicia por los crímenes de asociación de malhechores para el lavado de activos y uso de documentos falsos.

Nin Batista fue condenada a cinco años de prisión en el año 2011, aunque se le suspendieron dos años y medio de la pena. Estuvo recluida en el Centro de Corrección y la Rehabilitación de Najayo-Mujeres hasta 2013.

Incautados a red de estafas

Entre los bienes subastados también se encuentran varios apartamentos en la torre Boca del Mar I, en Boca Chica, así como el hotel South Beach, en el municipio Paraíso, provincia Barahona.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/835413835174264188994511191985593668599808n-6cba6ddf.jpg Esta es la torre Alco Paradisus III, donde está ubicado el apartamento incautado a Francisco Pagán. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/whatsapp-image-2019-08-20-at-10-43-191208897620190820104803-060d7dbe.jpg Torre Blue Tower, donde se le decomisó un apartamento a Cesar el Abusador. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/1dcb2d18-eec1-4ebf-98fb-b6ec48e5be66485a2ba6-3342-4e04-87cd-0dbc65bbc08a-9bfa9e43.jpg Fachada del hotel South Beach, ubicado en el municipio Paraíso, provincia Barahona, vinculado a una red de estafas. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Estas propiedades están vinculadas al canadiense Charles Paul Vincent Debono, quien, según investigaciones del Ministerio Público, lideraba una estafa millonaria tipo ponzi que afectó a unas 600 personas en Canadá.

De acuerdo con el órgano persecutor, el extranjero, quien fue repatriado a su país de origen, también lavaba dinero en República Dominicana a través de su pareja sentimental Sol Esperanza Acosta González y su entorno familiar

El hotel South Beach, adquirido junto a otras propiedades después de 2017, estaba a nombre de Acosta González, quien es acusada por el Ministerio Público de lavado de activos. Actualmente, el inmueble está siendo subastado por RD$30,250,000.

En tanto, los precios de los apartamentos en la torre Boca del Mar I oscilan entre RD$3,850,000y RD$5,600,000.