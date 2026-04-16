En junio será sentencia del caso de corrupción contra Adán Cáceres y otros militares

El mayor general del Ejército Adán Cáceres junto a su abogado en una imagen de archivo. ( DIARIO LIBRE )

El juicio de fondo por el caso de presunta corrupción que involucra al exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, y a otros altos oficiales concluyó este jueves y el tribunal fijó para el próximo 15 de junio la lectura de la sentencia.

La presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Esmirna Gisselle Méndez, programó el dictamen para las 3:00 de la tarde. En el proceso también están implicados el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, así como otros miembros de distintas instituciones militares y de la Policía Nacional.

Cáceres se defiende

Durante la audiencia de este jueves, Cáceres Silvestre, principal imputado, rechazó las acusaciones del Ministerio Público que lo señala como propietario de bienes registrados a nombre de terceros que habrían actuado como testaferros.

Negó ser dueño de las propiedades que se le atribuyen, entre ellas la Asociación Campesina Madre Tierra, la cual cuenta con modernas instalaciones avícolas y cultivos diversos, valorados por la acusación en más de 3.8 millones de dólares.

"Pero las propiedades que los acusadores dicen que son mías, yo no me he comportado como dueño de ellas. Ellos quieren que se crea que son míos porque ellos (los fiscales) lo dicen. Lo que es mío lo he declarado en mi declaración, registrado en mi declaración jurada de patrimonio" Mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre Exjefe del Cusep “

"Cuándo me comporté yo como dueño de Madre Tierra – añadió - a los bolsillos de este hoy acusado no entró un centavo de esa institución nunca. Ni ellos pudieron probar eso jamás".

Cáceres también defendió el manejo de los fondos de inteligencia del Cusep, afirmando que estos se administraron correctamente, en contraste con lo señalado por el Ministerio Público, que alega su sustracción.

De igual manera, respaldó la conducta de sus compañeros, los generales Julio Camilo de los Santos Viola y el capitán Boanerges Reyes Batista, asegurando que nunca se apropiaron de recursos de ese organismo.

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https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/generales-vinculados-6c44f419.jpg Los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo Viola y el general Boanerge Reyes. (FUENTE EXTERNA)

El expediente acusa a cerca de treinta militares y policías, así como a algunos de sus familiares, de participar en un presunto entramado de corrupción que habría sustraído más de 4,500 millones del Cusep, Cestur y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo integran también las juezas Tania Yunes y Jissel Naranjo.

Algunos de los imputados

Entre los imputados figuran, además de Cáceres Silvestre y Torres Robiou, De los Santos Viola y Reyes Batista, al coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, al mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (conocida como "la Pastora"), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.

El Ministerio Público pide 20 años de prisión y 400 salarios mínimo de multas, así como el decomiso de sus bienes contra Cáceres Silvestre, Torres Robiou, Núñez de Aza y De los Santos Viola.

La misma pena de 20 años de cárcel para Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores, mientras que para los procesados Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco, pidió 15 años.

Contra Girón, que ha colaborado con el Ministerio Público, se pidió cinco años de prisión suspendidos y 200 salarios de multas.

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