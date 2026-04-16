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condena ex empleado penitenciario
condena ex empleado penitenciario

Dictan diez años de prisión a ex empleado penitenciario por estafa a suplidores

La pena fue impuesta a Antonio Beato Dionicio, ex encargado del Departamento de Suministros de Alimentos de la DGSPC

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    Dictan diez años de prisión a ex empleado penitenciario por estafa a suplidores
    El sentenciado cumple prisión en la cárcel de Najayo. (FUENTE EXTERNA)

    El cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó una condena de diez años de reclusión contra un ex empleado penitenciario procesado por estafar a varias empresas mediante la simulación de compras institucionales.

    Los jueces Keila Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez impusieron la pena a Antonio Beato Dionicio, ex encargado del Departamento de Suministros de Alimentos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), informó el Ministerio Público.

    Beato Dionicio cumple prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal, y conforme al expediente acusatorio se dedicaba a captar personas físicas y jurídicas, utilizando el nombre del Ministerio Público y de la DGSPC.

    • La acusación señala que creó y utilizó documentaciones públicas falsas de dichas instituciones para obtener mercancías que luego revendía.

    El expediente fue sustentado con 60 pruebas documentales, 25 testimoniales, 36 procesales, cincomateriales y cincopericiales, que demuestran la responsabilidad penal del acusado, según el ministerio.

    Valoración del Ministerio Público

    Aunque el órgano persecutor había solicitado una pena de 20 años, el fiscal litigante Emmanuel Ramírez valoró la decisión como positiva para la lucha contra la corrupción administrativa y la impunidad.

    El fiscal Ramírez explicó que Beato Dionicio aprovechó su función para estafar a una gran cantidad de empresarios que confiaron en él creyendo que estaban contratando con la Procuraduría General de la República, "y se hizo entregar diferentes productos alimenticios, los cuales procedió a vender a diferentes comerciantes de San Cristóbal", refiere la nota.

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