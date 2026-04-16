Condenan a 20 años de prisión a hombre por violar sexualmente a niña de 8 años

El hombre deberá cumplir la pena en el Centro de Privación de Libertad (CPL) del municipio Baní, provincia Peravia. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal Colegiado del distrito judicial de Peravia condenó a 20 años de prisión a un hombre que en el año 2024 violó sexualmente a una niña de 8 años de edad.

La condena fue dictada contra Azaqui Montes de Oca Calderón, quien deberá cumplir la pena en el Centro de Privación de Libertad (CPL) del municipio Baní.

El proceso judicial fue iniciado por el Ministerio Público, tras una denuncia interpuesta por la abuela de la víctima, el 24 de julio del 2024.

Detalles de la acción judicial

Según el órgano persecutor, la demanda se produjo luego de que la niña confesara los hechos a su abuela, quien la cuestionó al notar el estado de nerviosismo que presentaba cuando su agresor estaba presente o era nombrado.

La menor reveló que el agresor la amenazaba con el objetivo de evitar que contara lo sucedido a otras personas.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público, representado por el procurador de corte Rafael Antonio Melo, demostró que el imputado violó varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.