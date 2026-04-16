Suprema Corte anula revisión civil y deja vigente sanción por litigación temeraria

La Suprema Corte de Justicia determinó que la Corte de Apelación incurrió en un error al admitir el recurso de revisión civil. ( FUENTE EXTERNA )

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) anuló la sentencia número SCJ-PS-26-0444, mediante la cual dejó sin efecto una decisión de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que había revocado una sanción por litigación temeraria. Restableció así la vigencia de la ordenanza que originalmente la impuso contra la litigante en el caso de divorcio y sus abogados Mariel León Lebrón de Raful, Lilia Fernández León y Joel del Rosario Alburquerque.

El caso se originó en un proceso de referimiento en el que la empresa Inmobiliaria Don Juan, S.R.L. obtuvo el levantamiento de una oposición bancaria. En esa misma decisión, el tribunal de primera instancia declaró litigantes temerarios a la parte demandada y a sus representantes legales, imponiéndoles una multa de 1,000 pesos.

La ordenanza fue confirmada en apelación. Posteriormente, la parte afectada interpuso un recurso de revisión civil, mediante el cual la Corte de Apelación revocó únicamente el aspecto relativo a la sanción por temeridad, manteniendo el resto de la decisión.

Esa decisión fue recurrida en casación.

Criterios de la Suprema Corte sobre recursos y sanciones

La SCJ determinó que la Corte de Apelación incurrió en un error al admitir el recurso de revisión civil, al considerar que esta vía no procede contra decisiones dictadas en materia de referimiento, debido a su carácter provisional.

El tribunal indicó que, en estos casos, las vías de impugnación válidas son la apelación y la casación, y que la inadmisibilidad del recurso debió ser examinada de oficio por tratarse de una cuestión de orden público.

La Suprema Corte casó la sentencia impugnada sin envío, es decir, sin remitir el caso a otro tribunal. Dejó así sin efecto la decisión que había eliminado la sanción por litigación temeraria.

En consecuencia, permanece vigente la ordenanza original que declaró litigantes temerarios a la parte demandada y a sus abogados.

El tribunal también pronunció el defecto contra la litigante por no comparecer en casación ni depositar memorial de defensa.

La decisión reafirma que la revisión civil es un recurso extraordinario limitado y no aplicable a decisiones de referimiento, consolidando un criterio sobre el uso correcto de las vías recursivas en el sistema judicial dominicano.

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