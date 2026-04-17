El Ministerio Público asegura que usaron identidad de alemán de forma fraudulenta en caso Intrant

La audiencia preliminar del caso por presunta corrupción en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) avanzó este viernes con los señalamientos del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en la conformación de empresas vinculadas al contrato de semaforización del Gran Santo Domingo y por la respuesta del principal acusado, José Ángel Gómez Canaán, quien adelantó que continuará su defensa en la próxima jornada.

Durante su intervención ante la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el fiscal Jhonatan Pérez Fulcar expuso que, aunque no existían denuncias formales por parte del ciudadano alemán Horst Brickmeyer, su identidad habría sido utilizada de manera fraudulenta en la estructura societaria de la empresa Transcore Latam.

Según el Ministerio Público, este ciudadano figura en documentos corporativos como representante de una de las compañías vinculadas, pese a que, conforme a las pruebas presentadas, negó cualquier relación con dicha empresa, con Pedro Vinicio Padovani o con las operaciones que se le atribuyen.

El fiscal sostuvo que esta inclusión formaba parte de una construcción "deliberada de una narrativa empresarial falsa", apoyada en documentación incorporada como evidencia.

En la exposición también se abordó el contrato 009 firmado el 19 de junio de 2023 entre el Intrant y Transcore Latam para la ampliación y modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.

El fiscal detalló la composición accionaria de la empresa al momento de la firma, señalando que una de las entidades estaba supuestamente representada por Brickmeyer, lo que calificó como "inconsistente con la realidad".

Conversaciones privadas

Otro punto de la argumentación del Ministerio Público fue la supuesta incidencia de Hugo Beras en asuntos del Intrant antes de su designación formal.

Para sustentar este punto, se presentaron intercambios de mensajes por WhatsApp en los que, según la Procuraduría, se evidencian coordinaciones, solicitudes de reuniones y seguimiento a proyectos vinculados al transporte.

De acuerdo con lo expuesto, estas comunicaciones reflejarían una participación previa en temas institucionales y una relación que luego se habría fortalecido tras asumir funciones dentro del órgano rector del tránsito.

Asimismo, el Ministerio Público presentó conversaciones entre Hugo Beras y Jochi Gómez previas a la adjudicación del contrato a Transcore Latam, fechado el 18 de mayo de 2023.

Según la acusación, en estos intercambios se discutían aspectos del proyecto de semáforos inteligentes, incluyendo su implementación y resultados esperados, en un momento en que aún no se había realizado el proceso de licitación.

Para la Procuraduría, estos elementos evidenciarían que el proceso estaba previamente coordinado y que la licitación no se desarrolló de manera transparente, sino que respondía a un esquema previamente acordado.

Respuesta de Jochi



Respuesta de Jochi Al concluir la jornada, Jochi Gómez ofreció declaraciones en las que cuestionó los planteamientos del Ministerio Público, señalando que se ha presentado una versión que, a su juicio, no se corresponde con la realidad.Indicó que será en la próxima audiencia cuando desarrollará su defensa material, asegurando que continuará exponiendo su versión de los hechos "caiga quien caiga".El caso Camaleón es una investigación del Ministerio Público que involucra a figuras como Jochi Gómez y Hugo Beras, en torno a una presunta red de corrupción relacionada con el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.El proceso incluye acusaciones de asociación de malhechores, estafa, lavado de activos y sabotaje, y se centra en la supuesta manipulación técnica y administrativa del Intrant, así como en el uso de empresas privadas para la ejecución de estas operaciones.