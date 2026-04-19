Procuraduría advierte fallas de seguridad en Palacio de Justicia de Santiago tras muerte de chofer

El procurador general de la Corte de Apelación de Santiago, Juan Carlos Bircann. ( DIARIO LIBRE / CÉSAR JIMÉNEZ )

El procurador general de la Corte de Apelación de Santiago, Juan Carlos Bircann, advirtió este domingo sobre las fallas de seguridad en el Palacio de Justicia de esta ciudad, tras el hecho en el que un chofer de un camión de recogida de basura fue ultimado luego de ser perseguido por un grupo de motoristas.

La víctima fue Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años.

El magistrado afirmó que las debilidades en el sistema de vigilancia del recinto no son recientes y que ya habían sido denunciadas desde el año 2022, sin que se adoptaran correctivos suficientes.

Seguridad "sigue siendo una tarea pendiente"

Bircann explicó que el Palacio de Justicia presenta deficiencias tanto en el control de acceso como en la supervisión interna, señalando que en ocasiones el personal policial se mantiene pasivo y sin realizar revisiones adecuadas.

Indicó que en el pasado se han registrado situaciones preocupantes, incluyendo la fuga de una persona bajo medida de coerción y otros hechos violentos dentro del recinto judicial.

"Si usted se paraba frente a la puerta principal, veía un personal prácticamente pasivo. Las personas no eran objeto de revisión", expresó.

Falta de iluminación y cámaras inoperativas

El procurador también señaló problemas estructurales como la falta de iluminación en áreas clave y el mal funcionamiento de cámaras de vigilancia.

Explicó que el Palacio de Justicia ocupa una manzana completa con múltiples accesos, lo que aumenta la necesidad de un sistema de seguridad más robusto.

"Muchas de las cámaras que ustedes ven no están operativas. Hay pasillos oscuros, especialmente en horas de la tarde y la noche", indicó.

Llamado a reforzar la seguridad del recinto

Bircann consideró que el reciente hecho marca un punto de inflexión que obliga a las autoridades a prestar mayor atención a la seguridad del Palacio de Justicia.

Sostuvo que este espacio debe ser considerado un "recinto sagrado", destinado a la resolución de conflictos bajo el marco de la ley, por lo que no deben ocurrir actos violentos en su interior o alrededores.

"Cuando usted entra al Palacio de Justicia, no puede ir en son de guerra. Es un lugar para dirimir conflictos", manifestó.

Contexto del caso

Las declaraciones se producen luego de que un chofer fuera perseguido por motoristas tras un incidente de tránsito y posteriormente agredido mortalmente en el área de parqueo del Palacio de Justicia de Santiago.

El caso ha generado indignación y ha puesto en debate las condiciones de seguridad del principal recinto judicial de la provincia, mientras las autoridades continúan las investigaciones y el proceso judicial contra los implicados.