Procuradora instruye cargos por asesinato en muerte de conductor perseguido por motoristas

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informó hoy que el Ministerio Público presentará cargos preliminares por asesinato contra los responsables de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años, quien fue atacado el viernes por un grupo de motoristas tras una colisión de tránsito en la provincia Santiago.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la magistrada calificó el hecho como un "asesinato" cometido por un "grupo asesino" que actuó luego de una colisión vehicular en la que no se registraron personas heridas, de acuerdo con las investigaciones preliminares.

Reynoso indicó que ya instruyó a los fiscales a proceder con la calificación jurídica correspondiente del caso.

Detalles confirmados del incidente y detenciones

"El Ministerio Público actuará con firmeza frente a este crimen", señaló la procuradora en su publicación, en la que también expresó pesar por la muerte de la víctima.

El hecho ocurrió luego de un incidente de tránsito que derivó en una persecución y agresión colectiva contra el conductor de un camión recolector de basura de la empresa Compañía de Limpieza Urbana (Comlursa), quien posteriormente falleció a causa de las heridas recibidas.

En un comunicado, Comlursa informó que Abreu Quezada laboraba en la empresa desde hacía más de nueve meses.

"Nos solidarizamos con sus familiares, amigos y compañeros de trabajo en este momento de dolor (...) Al mismo tiempo, condenamos enérgicamente el acto violento que desencadenó esta tragedia", dijo Félix Pérez, encargado de la compañía.

Acciones del Ministerio Público y declaraciones oficiales

La Policía informó ayer sobre el apresamiento de ocho motoconchistas, incluido el supuesto responsable de herir con un arma blanca al conductor.

"Este caso refleja una realidad crítica que tiene décadas de arraigo en la población dominicana: más del 50 % de los homicidios se relacionan con conflictos sociales", insistió Reynoso.

Destacó que con alta frecuencia se procesan responsables de muertes y lesiones "que actúan por diferencias que pueden resolverse en una simple conversación, pero que terminan en crímenes sangrientos".

"Es urgente reflexionar y actuar desde todos los sectores representativos de la sociedad. La violencia jamás será la vía adecuada para dirimir conflictos. Desde el Ministerio Público, haremos absolutamente todo lo posible para que esta turba asesina sea castigada conforme a la ley", afirmó.