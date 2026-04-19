MP solicitará prisión preventiva contra siete motoristas por muerte de chofer en Santiago

El Ministerio Público depositará hoy la solicitud de medida de coerción contra siete de los implicados en la muerte del chofer Deivy Carlos Abreu Quezada, ocurrida tras una persecución y agresión por parte de un grupo de motoristas en Santiago.

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, informó que los imputados forman parte del grupo que persiguió a la víctima hasta las inmediaciones del Palacio de Justicia, donde se produjo el ataque que le ocasionó la muerte el pasado viernes.

Indicó que una octava persona ha sido identificada, pero aún no ha sido arrestada, mientras continúan las labores de búsqueda.

Solicitan prisión preventiva por asesinato

La representante del Ministerio Público adelantó que solicitarán prisión preventiva como medida de coerción, al considerar que la conducta de los implicados encaja en el tipo penal de asesinato.

"Evidentemente que debe ser la prisión preventiva, porque la acción, la conducta típica y el desenlace mortal enmarcan en una persecución con la intención de dañar y matar", explicó.

Asimismo, señaló que el caso también podría tipificarse como asociación de malhechores, en función de la actuación colectiva de los involucrados durante la agresión.

Refuerzo de seguridad en el Palacio de Justicia

Tras el hecho, ocurrido en el área del Palacio de Justicia de Santiago, la fiscal indicó que se adoptarán medidas para reforzar la seguridad en la zona.

Explicó que se evaluará ampliar la cobertura de vigilancia, incluyendo las áreas periféricas del recinto judicial, donde se registró la agresión.

"A partir de esta incidencia se va a reiterar la necesidad de ampliar la seguridad y contar con mecanismos más idóneos para garantizar mayor cobertura", expresó.

Contexto del caso

El hecho ocurrió luego de que la víctima fuera perseguida por varios motoristas tras un incidente de tránsito.

La agresión quedó registrada en videos que circularon en redes sociales y generaron indignación pública.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer todas las responsabilidades en este caso, que ha sido calificado como asesinato por el Ministerio Público.