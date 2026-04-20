Air Cocaine: no se ejecuta la prisión en el país del cuarto francés condenado

Nicolás Christopher Pisapia, cuarto francés implicado en el caso de los 700 kilos de cocaína incautados en un avión en 2013, que dio nombre al caso "Air cocaine". ( FUENTE EXTERNA )

Casi una década después de que se ratificara la condena de 20 años de prisión contra Nicolás Christopher Pisapia, el cuarto de los ciudadanos franceses implicado en el cargamento de 700 kilos de cocaína incautado en un avión que se disponía a despegar de Punta Cana hacia Europa, la sentencia aún no ha sido ejecutada.

Una fuente reveló a Diario Libre que Pisapia se encuentra prófugo y que la "condena de 20 años le fue impuesta mientras se estaba en rebeldía y desde entonces no ha sido capturado". Sin embargo, su abogado, Andy de León negó que estuviera prófugo y afirmó que el acusado todavía tiene impuesta la medida de coerción de presentación periódica e impedimento de salida del país. Asegura, asimismo, que asiste religiosamente a firmar en la Fiscalía del Distrito Nacional mensualmente.

Pisapia acompañaba en el avión Falcon 50, en el que fue ocupado el alijo, a sus compatriotas, los pilotos Pascal Jean Fauret y Bruno Armand Víctor Odos, quienes se fugaron del país pesando sobre ellos la primera condena emitida por un tribunal de primera instancia, y a Alain Marc Paul Marie Castany, quien fue repatriado a Francia para que cumpla la pena por su condición de salud luego de un accidente de tránsito. La corte confirmó 20 años de prisión a los cuatro extranjeros en junio del 2016, meses después de la fuga de los dos pilotos.

Tras el escándalo de la espectacular huida en lancha de Pascal Jean Fauret y Bruno Armand Víctor Odos, Pisapia manifestó que se quedaría en República Dominicana porque quería "hacer reconocer sus derechos".

En ese entonces pesaba sobre él la misma coerción que, según su abogado, tiene ahora: presentación periódica e impedimento de salida. Esas medidas le habían sido impuestas a los otros tres franceses, incluidos los pilotos, luego de 15 meses en prisión. Aprovecharon la libertad para huir de la justicia dominicana.

Prisión confirma

Pese a la ratificación de la sentencia por la corte, la cual no ha sido apelada casi 10 años después por la defensa de Pisapia, esta decisión no ha sido ejecutada y así lo confirma, además de su abogado, el director de Servicios Penitenciarios, Roberto Santana.

En el 2018, la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, rechazó el recurso de casación de Carlos Espinal, uno de los cuatro dominicanos también hallados culpables por las 26 maletas que contenían los 700 kilos de cocaína en el avión.

Caso "Air cocaine" en Francia

Inmediatamente se conoció el escape de los dos pilotos, en octubre del 2015, las autoridades dominicanas en ese entonces tramitaron una captura internacional que incluyó al diputado europeo Aymeric Chauprade y el experto aeronáutico francés Christophe Naudin, pero solo se detuvo a este último que viajó a Egipto y pudo ser detenido en ese país porque Francia no extradita a sus nacionales. Habían colaborado en la fuga de Fauret y Odos. Procesado en República Dominicana, Naudin fue condenado el 26 de octubre del 2017 a cinco años de prisión pero, al igual que Alain Marc Paul Marie Castany, fue repatriado a Francia para que cumpliera su condena. Siete meses después, en el país europeo le suspendieron la pena por asuntos médicos.

En cuanto a los pilotos, a estos se les procesó también en tribunales franceses y fueron declarados culpables en primer grado, pero una corte los descargó. Sin embargo, los gerentes de la compañía de aviación Pierre-Marc Dreyfus y Fabrice Alcaud, acusados en Air Cocaine en esa nación, fueron condenados a seis años de cárcel. Otro sentenciado es Ali Bouchareb, a 18 años de prisión, por ser considerado jefe de la operación de droga.

"Prescrito" El abogado Andy de León entiende que el proceso penal contra su cliente, el francés Nicolás Christopher Pisapia, está "prescrito" por el tiempo que lleva en los tribunales. Aseguró que no recurrió en casación la decisión de la corte que confirmó su sentencia de 20 años porque nunca fue notificado de ese fallo. Agregó que no es una condena firme porque se le vulneró el derecho del debido proceso al no notificársele.