Audiencia preliminar del caso Jet Set avanza con celeridad; juez recesa para el próximo lunes

Reymundo Mejía, juez titular del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conoce la fase preliminar del caso Jet Set. ( FUENTE EXTERNA )

La audiencia preliminar del caso Jet Set, seguido contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, avanzó este lunes con un ritmo sostenido en el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde el juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla dispuso un receso hasta el próximo lunes 27 de abril a las 10:00 de la mañana.

La jornada, centrada en la valoración de pruebas, inició a las 10:00 de la mañana y se extendió hasta las 5:20 de la tarde, período en el que el tribunal escuchó las conclusiones de 80 abogados representantes de las víctimas. Para la próxima audiencia está previsto que sean escuchadas unas 15 partes querellantes adicionales.

Durante la vista, el juez rechazó una solicitud para reproducir testimonios de testigos, al considerar que la fase preliminar no es el escenario procesal para la realización de interrogatorios y contrainterrogatorios. En ese sentido, advirtió a las partes que se abstengan de recurrir a ese tipo de mecanismos, al calificarlos como extemporáneos en esta etapa.

Sobre la audiencia preliminar

La audiencia preliminar es un procedimiento previo al juicio de fondo, en el que el juez de instrucción evalúa si existen elementos de prueba suficientes para sustentar una acusación. Su finalidad es determinar la existencia de causa probable, filtrar los casos que deben continuar y depurar las pruebas que serán conocidas en un eventual juicio oral.

En esta fase no se establece culpabilidad, sino que se decide si el proceso debe avanzar. Concluida la evaluación de las partes y de los elementos probatorios, el tribunal deberá determinar si dicta auto de apertura a juicio o un auto de no ha lugar.

El juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla es titular del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Cuenta con formación en Derecho Público, Constitucional, Penal y Judicial. Es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y posee maestrías en Derecho Constitucional, Justicia Constitucional, Ciencias Penales y Derecho Judicial. Además, ha realizado estudios especializados en Europa y cuenta con dos doctorados en Derecho, uno por la UASD en conjunto con la Universidad del País Vasco y otro por la Universidad de Salamanca.