Diez querellas más son retiradas contra los hermanos Espaillat por caso Jet Set

El abogado Norberto Rondón informó al juez el retiró cinco de las 10 querellas en representación de clientes que, según explicó, "ya no tienen interés" en continuar el proceso en el caso Jet Set. ( FUENTE EXTERNA )

Durante la audiencia de este lunes del juicio preliminar contra Antonio y Maribel Espaillat López, se formalizó el retiro de 10 querellas interpuestas por familiares de víctimas de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set el 8 de abril del año pasado.

Los abogados Norberto Rondón, Fernando Gutiérrez Figuereo, José Tamárez, Ángela Reyes y Richard Pujols informaron al juez del Primer Juzgado de Instrucción el desistimiento de las mencionadas acciones legales.

Rondón, junto al también abogado Ángel Lockward (quien no estuvo presente en la vista), retiró cinco de las 10 querellas en representación de clientes que, según explicó, "ya no tienen interés" en continuar el proceso.

En tanto que el togado Gutiérrez Figuereo dijo al magistrado Reymundo Mejía que tres del grupo de familias por la que aboga en el tribunal y con constitución civil por el caso del colapso de la icónica discoteca, también renunciaron a sus querellas.

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Entre los casos desistidos figuran:

Agustina Mercedes Azcona de Gómez, quien representaba a la fallecida Natalia Miledys Guerrero Azcona.

Braian Saldaña Germán, quien había demandado por la muerte de su esposa, Ruth Saldaña Seija Jerez.

Lucía Baldera Suero, en nombre de Joselyn Rosado Baldera.

Juan Primero López Gonel, quien accionó por el fallecimiento de su hermano, César Augusto López Gonel.

Héctor Eduardo Brito Peña, quien actuaba en su propio nombre. Estos cinco tienen como abogado a Rondón y a Lockward.

Por su parte, el abogado Richard Pujols retiró la querella presentada por Marlin Báez en representación de su hijo, identificado como J.J. M.G.

Los clientes de Fernando Gutiérrez Figuereo que cesaron en su acusación son Elena Almánzar Almánzar, Ana Patricia Beatriz Ovalles y los hermanos Oliry y Gremmy Escarramán Pérez.

Los letrados José Tamárez y Ángela Reyes informaron que Manuel Antonio Brea de los Santos y Faviola de los Santos, quienes actuaban por un menor de edad, igualmente cesaron en la persecución contra los propietarios del Jet Set, tras un "arreglo amistoso".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/20/d74d856c-42a3-437d-85d4-852950a9ebce-508a4981.jpg El juez Reymundo Mejía. (FUENTE EXTERNA)

Siguen en el caso con otros representados

A pesar de estos desistimientos, los abogados confirmaron que continúan representando a otros parientes de víctimas que mantienen sus imputaciones contra los hermanos Espaillat López. Estas acciones legales siguen adheridas a la acusación presentada por el Ministerio Público.

Uno de los casos que continúa Rondón es el de Diana Luz Pérez Polanco, pariente de la fallecida Aracelis Rodríguez Vargas; mientras que Tamárez y Reyes sigue abogando por Rafael José Navarro Velásquez y María Magdalena de León, padres de Eveline Navarro de León, otra de las 236 víctimas mortales en el colapso.

Los que mantienen sus acciones legales solicitaron auto de apertura a juicio contra los empresarios. La tragedia ocurrió en la madrugada del 8 de abril del 2025, durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, quien fue uno de los que murieron por el desplome del techo de la discoteca.

Además de los 236 muertos, más de un centenar de personas resultaron heridas.

En la acusación del Ministerio Público se imputa a los dueños del icónico establecimiento de diversión por homicidio involuntario.

El juez recesó la audiencia del juicio preliminar hasta el próximo lunes 27 de este mes de abril.