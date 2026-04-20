Caso Jet Set: familia de esposa de Eduardo Grullón presenta querella separada a la del MP

Familiares de las víctimas volvieron al Palacio de Justicia a pedir justicia por sus seres queridos. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Abogados de la familia de Johanna Rodríguez, quien murió junto a su esposo y presidente de AFP Popular, Eduardo Grullón, en la discoteca Jet Set, presentaron una querella particular contra los propietarios del colapsado negocio de entretenimiento en abril del 2025 y que causó 236 muertos.

En la querella contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, los representantes legales del padre de Jhoanna Rodríguez solicitaron variar la calificación jurídica del trágico incidente para que se conozca como homicidio voluntario.

En la acusación del Ministerio Público se imputa a los dueños del icónico establecimiento de diversión por homicidio involuntario.

Los abogados Juan Tomás Vargas De Camps, Ignacio Miranda Cubilete y Adi Manuel Tapia, en representación del señor Juan Carlos Rodríguez Martínez, padre de Johanna Rodríguez de Grullón, hicieron su presentación este lunes en audiencia.

Alegan que "con pleno conocimiento del riesgo", los acusados ordenaron intervenciones estructurales a la discoteca sin "los estudios técnicos, la supervisión ni personal adecuado", lo que causó su desplome causando la tragedia.

Vargas De Camps sostuvo que, al mantener abierta la discoteca, celebrando actividades multitudinaria, a pesar del deterioro progresivo del techo y desoyendo la advertencia de clientes y sobre todo de empleados, compromete la responsabilidad penal de los dos acusados para que se les enjuicie con la calificación jurídica establecida en los artículos 195 y 304 del Código Penal, sobre le homicidio voluntario.

En el colapso de techo también resultaron heridas más de un centenar de personas la madrugada del 8 de abril del pasado año durante un concierto del merenguero Rubby Pérez.

Este lunes, en la continuación del juicio preliminar, los querellantes particulares presentaron su acusación, mientras que otros se adhirieron al expediente sometido por el Ministerio Público.

Desistimiento de seis querellas

Asimismo, los abogados Nolberto Rondón y Richard Pujols informaron al tribunal el desistimiento de seis acciones legales contra los imputados.

Entre los casos desistidos figuran: Agustina Mercedes Azcona de Gómez, quien representaba a la fallecida Natalia Miledys Guerrero Azcona; Braian Saldaña Germán, quien había demandado por la muerte de su esposa, Ruth Saldaña Seija Jerez; y Lucía Baldera Suero, en nombre de Joselyn Rosado Baldera.

También Juan Primero López Gonel, quien accionó por el fallecimiento de su hermano, César Augusto López Gonel; Héctor Eduardo Brito Peña, quien actuaba en su propio nombre; y la presentada por Marlin Báez en representación de su hijo, identificado como J.J. M.G.