Ministerio Público pide apertura a juicio contra Rafael Calderón por presunta corrupción

El Ministerio Público solicitó este lunes al Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dictar auto de apertura a juicio contra el exsenador Rafael Calderón, acusado de presuntos actos de corrupción administrativa por un monto superior a los 19 mil millones de pesos.

De acuerdo con el órgano acusador, Calderón habría incurrido en estas irregularidades junto a otros imputados, aunque su caso fue separado del proceso principal debido a complicaciones de salud.

La jueza Altagracia Ramírez se reservó el fallo para el próximo 29 de mayo de 2026, a las 9:00 de la mañana.

Previamente, la magistrada había ordenado "el desglose del expediente de Calderón por razones de salud" dentro del proceso que se sigue contra los exministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, así como otros implicados. Estos son señalados por presuntamente integrar una estructura que habría desviado fondos públicos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, además del uso de sobornos para financiar la campaña electoral de 2020.

Durante la audiencia celebrada este lunes, la fiscal litigante Rosa Alba García representó al Ministerio Público, según una nota de prensa de la institución.

El expediente incluye acusaciones contra 46 personas físicas y jurídicas, quienes enfrentan cargos que incluyen asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos, en lo que el órgano acusador describe como un esquema de corrupción "a una escala sin precedentes".

Entre los imputados figuran el abogado Ángel Lockward; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; Roberto Santiago Moquete Ortiz; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa; y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.

También están acusados Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero y Agustín Mejía