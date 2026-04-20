Fijan para el 22 de abril audiencia contra siete motoristas acusados de ultimar chofer en Santiago

El Ministerio Público acusa a los motoristas de asociación de malhechores y homicidio agravado. ( DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago fijó para el próximo miércoles 22 de abril de 2026, en horas de la mañana, la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra siete motoristas implicados en la muerte del chofer de un camión recolector de basura.

El Ministerio Público solicita la imposición de prisión preventiva contra los imputados, señalados como responsables de la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció tras ser atacado con armas blancas mientras desempeñaba sus labores, el viernes 17 de abril.

Los acusados son: Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

De acuerdo con la investigación preliminar, los procesados se habrían asociado para perseguir, interceptar y atacar a la víctima, quien conducía un camión recolector de desechos sólidos del ayuntamiento de Santiago.

El hecho ocurrió el pasado viernes en la avenida Circunvalación Sur, en el ensanche Bermúdez.

Cronología del ataque y consecuencias

El expediente indica que el incidente se originó tras un supuesto roce vehicular.

Uno de los motoconchistas, actualmente prófugo, habría intentado obligar al conductor a detenerse, colocándose frente al camión. Sin embargo, la víctima continuó la marcha, arrastrando la motocicleta.

Posteriormente, fue perseguido por varios kilómetros por los imputados, quienes lograron interceptarlo en el parqueo del Palacio de Justicia, lugar al que el conductor acudió en busca de protección.

Allí fue atacado con arma blanca por miembros del grupo, que, según las autoridades, actuaron como una turba.

Abreu Quezada resultó gravemente herido con un arma blanca y falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro da salud.

El Ministerio Público ha calificado provisionalmente los hechos como violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio agravado.