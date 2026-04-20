Alcalde de Santiago exige todo el peso de la ley contra motoristas implicados en crimen de chofer

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, quien pidió que se aplique todo el peso de la ley contra los motoristas involucrados en la muerte de un chofer. ( FUENTE EXTERNA )

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, exigió que se aplique todo el peso de la ley contra los motoristas involucrados en el asesinato del chofer de un camión recolector de desechos sólidos del cabildo.

El ejecutivo municipal calificó el hecho, en el que un grupo de motociclistas persiguió y agredió mortalmente a Deivy Carlos Abreu Quezada, como un "linchamiento" que no puede quedar impune.

"Era un humilde trabajador que servía a la ciudad, realizando labores de recogida de desechos sólidos a través de la Compañía de Limpieza Urbana Comlursa. Es un hecho muy lamentable", expresó.

Rodríguez también cuestionó la actitud de algunas personas presentes en el lugar, señalando que, en vez de auxiliar a la víctima mientras agonizaba, se limitaron a grabar lo ocurrido.

"La vida está primero que todo. Hay que reflexionar sobre eso", indicó.

El alcalde valoró como positiva la postura asumida por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, frente al caso.

Asimismo, aseguró que el cabildo brindará apoyo a los familiares de la víctima, a quienes definió como una prioridad en este momento.

"No los vamos a dejar solos. Vamos a acompañarlos y atender sus necesidades", afirmó.

Medidas para regular el sector motociclista

El funcionario municipal adelantó que, a raíz del suceso, se impulsarán medidas para regular el sector de las motocicletas, incluyendo el registro y un mayor control de las paradas, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana.

Por este caso, al menos siete personas han sido apresadas, señaladas como participantes en el ataque con armas blancas que provocó la muerte del trabajador municipal.