Depositan solicitud de medida de coerción contra motoristas por la muerte de chofer en Santiago

Momento en que un motorista hiere al conductor de un camión recolector de basura tras incidente de tránsito. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público depositó la noche del domingo 19 de abril la solicitud de medida de coerción contra siete motociclistas vinculados a la muerte del chofer de un camión recolector de basura, quien resultó mortalmente herido con un arma blanca tras ser perseguido por un grupo de motoristas el pasado viernes en Santiago.

La instancia fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente, donde el órgano acusador pide la imposición de prisión preventiva contra los imputados.

Los procesados son: Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclu González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kelvin Francisco Metz Cruz.

De acuerdo con las autoridades, el grupo está implicado en la persecución y agresión contra el conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, supuestamente tras un incidente de tránsito.

Abreu Quezada fue seguido por los motociclistas hasta el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde se produjo el ataque que le ocasionó la muerte.

El hecho quedó captado en videos que circularon en redes sociales, generando indignación en la ciudadanía.

El Ministerio Público ha calificado el caso como asesinato y asociación de malhechores.

Implicado prófugo

Una octava persona ha sido identificada como parte del grupo, pero permanece prófuga, por lo que continúan las labores de búsqueda para su captura.

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